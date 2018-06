Qué se sabe de la muerte de Kate Spade

La muerte de la diseñadora Kate Spade, de 55 años, fue un suicidio, según todos los indicios recogidos por la policía de Nueva York. El fallecimiento llega un año después de que Spade lograra amasar una fortuna con la venta de su empresa a Coach por 2.400 millones de euros y ha sacado a la luz el testimonio de una hermana de la diseñadora que asegura que tenía problemas psicológicos. El aparente suicidio de la creadora ha vuelto a poner de relieve la extraña relación que en ocasiones se establece entre el triunfo profesional y el desarrollo personal -con el caso de Avicii como el último paradigma- y las presiones a las que la industria somete a sus productos o personas de éxito. Pero, ¿qué se sabe realmente de la muerte de Kate Spade?

El hallazgo. La diseñadora de moda Kate Spade fue hallada muerta ayer en su dormitorio del lujoso apartamento en el que vivía en Park Avenue, en Nueva York. El cuerpo fue localizado por su ama de llaves sobre las 10.20 neoyorquinas (las 15.20, hora peninsular española) del martes.

Katy at my book signing. I love this pic of her. So pretty. I dont think everyone knew how fucking funny she was... Its a rough world out there people. Try to hang on pic.twitter.com/2kRPvGvj8w — David Spade (@DavidSpade) 6 de junio de 2018

El suicidio. La empleada ha asegurado que la diseñadora se había ahorcado con una bufanda roja que había amarrado a un ropero y que así fue cómo la encontró. El portal TMZ asegura que la encargada del hogar llegó a tocar el cuerpo de la diseñadora, que estaba frío. Entonces bajó corriendo las escaleras a pedir ayuda. El responsable del mantenimiento del edificio fue quién descolgó el cadáver.

La nota sobre la cama. El diario The New York Times asegura que la diseñadora dejó una nota de despedida, pero la policía no ha hecho comentarios sobre su contenido. La carta estaba sobre la cama del dormitorio, cerca del cuerpo, y estaba destinada a su hija, Frances Beatrix. El portal TMZ dice que la carta, muy corta, rezaba: "Bea, siempre te he querido. Esto no culpa tuya. ¡Pregúntale a tu padre!". La familia asegura que la diseñadora sufría una enfermedad mental para la que no quiso recibir tratamiento, según The Daily Mail.

La investigación. El jefe de detectives del Departamento de Policía de Nueva York, Dermot Shea, ha asegurado a los medios locales que el contenido de la nota, el estado en que se encontraba el apartamento y los comentarios de los testigos apuntan a un "aparente suicidio". Falta conocer el examen de los forenses para cerrar la causa de la muerte.

La familia. "Estamos devastados por la tragedia de hoy", ha dicho la familia de Kate en un comunicado difundido por The Daily News, en el que pide que se respete su privacidad en este "difícil momento". Según Reta Saffo, hermana de la diseñadora, la muerte no ha sido "totalmente inesperada" por los problemas mentales que sufría su familiar. "Es verdad, siempre estuvo rodeada de gente, pero nunca recibió la atención adecuada para lo que yo pensaba que era un trastorno bipolar", ha asegurado. Además, asegura que Kate Spade le pidió recientemente que hiciera una excepción en su regla de no acudir a funerales y fuera al suyo.

Los servicios forenses sacan el cadáver de la diseñadora por la puerta del edificio de apartamentos de Park Avenue, donde vivía Kate Spade. BRENDAN MCDERMID REUTERS

Su vida. Nacida en Kansas City, Misuri, con el nombre de Kate Brosnahan (24 de diciembre de 1962), Kate Spade empezó su carrera en el mundo de la moda en los almacenes Mademoiselle de Nueva York. Allí conoció a Andy Spade (hermano del actor David Spade), con quien lanzó su empresa en 1993 tras observar que en el mercado no había bolsos de las características que buscaba. Era licenciada en periodismo por la Universidad de Arkansas. Tenía una sola hija Frances Beatrix, de 13 años.

La empresa. En 1999, Kate y Andy Spade impulsaron la marca masculina Jack Spade. Ese mismo año, el Grupo Neiman Marcus adquirió el 56% de Kate Spade New York y en 2006 el matrimonio Spade vendió el resto de sus acciones. Posteriormente, Neiman Marcus le vendió la marca a Fifth & Pacific, por ese entonces llamada Liz Claiborne. En mayo de 2017, la compañía de accesorios de lujo Coach anunció la adquisición de la empresa Kate Spade por 2.400 millones de dólares. No obstante, en 2016 había lanzado al mercado la marca Frances Valentine, en honor a su hija.

Las reacciones. Muchas, pero dos especialmente significativas. Diane Von Furstenberg y Steven Kolb, copresidentes del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA), afirmaron que esa organización está "devastada" y destacaron el "impacto" en la moda estadounidense de Spade, a quien describieron como "un gran talento". "Queremos honrar su vida y su gran contribución al negocio de la moda y expresar nuestras más sinceras condolencias a la familia", añadieron en una declaración conjunta.