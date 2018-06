4

Oneohtrix Pint Never. 'Age Of'. Warp Records.

De todos los álbumes de Daniel Lopatin, geniecillo malvado que se oculta tras OPN, Age Of es de más fácil acceso. Si en anteriores entregas su música enferma atrapaba pese a la densidad de la propuesta, en esta la presencia de voces reconocibles le aproxima al pop. Un pop retorcido e incómodo, eso sí. Porque que nadie se confunda: esa calma está impregnada de los habituales tintes pesadillescos de Lopatin. Un caos sonoro en el que hay ecos de un Bach on acid, de 2001: Odisea en el espacio, de James Blake y de mil cosas más. La única etiqueta que le encaja al señor Lopatin es la de inclasificable. Lo suyo es auténtica distopía musical. Y Age Of es otro misterio loco, raro, oscuro y, sin embargo, acogedor y hermoso. Aterradoramente hermoso.