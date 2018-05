Así se sobrevive a un apocalipsis

Si el final está cerca, unos módicos 20.000 euros le salvarán de la muerte inevitable. Es el precio de un búnker familiar sin amueblar en Dakota del Sur para sobrevivir a un apocalipsis en formato nuclear, colapso económico y/o cambio climático. La compañía Vivos xPoint adquirió un antiguo depósito de municiones del Ejército hace algunos años y ha reconvertido los 575 silos en apartamentos bajo tierra. Black Hills es una de las zonas más seguras de EE UU: situada a más de mil metros de altura sobre el nivel del mar y a 160 kilómetros del objetivo militar más cercano, se ha convertido en una especie de Valhalla para paranoicos. “Nuestros clientes no son dementes apocalípticos, sino personas que pretenden defender a sus familias en caso de catástrofe”, explica B. Grossman, director de comunicación de la compañía. Como cruzar el Atlántico en caso de ataque zombi no ofrece demasiadas garantías, Vivos ha replicado modelo en Europa. Sus instalaciones, inspiradas en el imaginario de Cormac McCarthy, se ubican en un antiguo almacén de municiones de Rothenstein (Alemania). Parece que Darwin estaba equivocado y no sobrevivirá el que mejor se adapte sino el más rico.

