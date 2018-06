La lección que están dando Elsa Pataky y Chris Hemsworth con el pelo de sus hijos (aunque los critiquen)

Inconscientemente, los hijos varones de la pareja de actores Elsa Pataky (Madrid, 1976) y Chris Hemsworth (Melbourne, 1983) han creado un debate necesario. A veces, incluso, un encendido debate. ¿La clave? La longitud del pelo de estos mellizos, Sasha y Tristan, de solo cuatro años.

La pareja no permite que sus tres retoños (completa la terna una niña, India, de seis años) muestren la cara en la gran cantidad de fotos que publican en sus redes sociales. Siempre aparecen de espaldas, para preservar su privacidad. El resultado es que lo que más se ve son sus cabelleras. Las fotos siempre muestran situaciones divertidas y tiernas. Para muchos forman la familia ideal. Hasta que...

"¿Por qué les lleváis con melena? Parecen niñas"; "llevar a un niño varón de cuatro años con coleta no es lo más adecuado", critican algunos

"Se nota que es la hija de Thor", comenta un admirador en un vídeo compartido por Pataky. En la grabación aparece un niño, Tristan, y no una niña, con el pelo largo trepando por una nevera. Los comentarios de esa y otras imágenes que dan por hecho que es una niña solo por la longitud del cabello se suceden: "Ella es como Spiderman", "es tan adorable como su madre", "si ella trabaja tan duro acabará consiguiendo lo que se proponga", "ella es súper adorable", "tu hija es hermosa", "la niña más bonita del mundo"...

Cuando los seguidores en redes sociales de la pareja descubren que tras esas cabelleras hay dos niños no siempre entienden por qué no les corta el pelo: "¿Por qué les lleváis con melena? Parecen niñas", "llevar a un niño varón de cuatro años con coleta no es lo más adecuado", "No quiero que suene grosero pero, ¿por qué no les cortáis el pelo?", "los mellizos tienen el pelo muy largo"...

Enseguida llega la respuesta: "Ese comentario es machista. El pelo largo o corto no hace ni más hombre ni más mujer a nadie. ¡Mentes abiertas, por favor! ¡Fuera prejuicios!" o "estás tratando a un par de niños mal únicamente por el hecho de tener el cabello largo. Pero, ¿acaso dejan de ser niños por eso? ¿dejan de ser hombres por eso? ¡No! No puedes criticar a la madre por no córtales el pelo porque parecen niñas. Cada quien es libre de llevar el cabello como le plazca".

A principios de este 2018, un colegio concertado madrileño hizo circular entre los padres un comunicado donde se pedía que los alumnos varones llevasen el "pelo corto"

En algunas de las fotos los niños llevan la melena amarrada con una goma hasta formar una coleta. Esta circunstancia estética complicaría que los críos fuesen a determinados centros educativos. Por ejemplo, el colegio madrileño concertado Juan Pablo II (Madrid). A principios de este 2018, el centro hizo circular entre los padres un comunicado donde se pedía que los alumnos varones llevasen el "pelo corto".

Antonio Malagón, docente desde hace 39 años y presidente de los centros educativos Waldorf (escuelas que defienden que la educación ha de llevarse a cabo en un ambiente libre y creador), reconoce en estos estereotipos cierta discriminación sexista. "La sociedad cambia y se libera de muchos corsés. En nuestros centros no hacemos ningún juicio ni crítica a los alumnos por su forma de expresarse a través de su aspecto. Defendemos la tolerancia, el amor y el respeto", explica Malagón a ICON.

La única concesión que se hacen en los centros Waldorf a la hora de interferir en el peinado de los niños es el uso de diademas o gomas de pelo. "Para que estén más cómodos y no se les meta el pelo en los ojos les pedimos que se pongan una diadema durante la clase. Pero nada más", apunta el presidente de los centros educativos.

Sin embargo, incluso en estos centros donde apuestan por la inclusión y la integración, no siempre ha sido tan idílico ser diferente. "Es cierto que ha habido épocas, sobre todo durante la transición, en que algunas familias miraban raro a los niños varones que llevaban el pelo largo", reconoce el docente. "Alguna vez hemos confundido niños con niñas", bromea Malagón, quitando hierro a que muchos seguidores del matrimonio Pataky-Hemsworth creen que los mellizos son dos chicas solo porque llevan el pelo más largo de lo que los cánones sociales nos tienen acostumbrados.

Profesores de otros centros concertados madrileños aseguran a ICON que en sus colegios no han encontrado ningún tipo de impedimento hacia los alumnos que usan peinados alejados de la norma como un medio de expresión.

La pareja de actores, casada desde 2010, se mudó de Los Ángeles (EE. UU.) a Byron Bay (Australia) para criar en la naturaleza a su prole: los tres niños crecen en libertad e integrados en el entorno salvaje de la localidad australiana.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.