Nueve cosas que debes saber de Isabel Rábago

Isabel Rábago, de 43, es una de las colaboradoras de televisión más conocidas, comentarista habitual de Telecinco y de sus realities. Esta temporada era una fija del programa Supervivientes que deberá de abandonar tras ser fichada por el PP de Madrid como secretaria de comunicación.

-Supervivientes. Concursó en 2015, siendo la tercera expulsada de la isla ese año. Al regresar declaró: “Ir a Supervivientes es la cosa más bonita del mundo, no entiendo a los que abandonan. Para mí ha sido la mejor experiencia de mi vida”. A partir de ahí comenzó su carrera ascendente en Mediaset donde se convirtió en una de sus estrellas de la llamada prensa del corazón.

-Una silla vacía. Isabel Rábago tiene una cita esta noche con Supervivientes donde es colaboradora habitual. Todo indica que esta noche habrá una silla vacía.

Rábago, en una tertulia de 'Supervivientes'. GTRESONLINE

- Otros programas. Isabel Rábago, anteriormente, participó en otros espacios como Tal cual lo contamos, Enemigos íntimos, A3bandas, Espejo público, El programa de AR, Sálvame Deluxe o Viva la Vida.

- Autora de libros. La hasta ahora colaboradora de televisión también es autora de dos libros: La Pantoja, Julián y Cía: asalto a Marbella y Las últimas cortesanas, en 2007.

-Gran defensora de María José Campanario. El mundo de la prensa del corazón en televisión se caracteriza por los bandos. Rábago pertenece al grupo de periodistas que defiende a la esposa de Jesulín de Ubrique.

-Amiga de las Campos. Rábago es una de las grandes amigas del clan de María Teresa Campos y sus hijas. En especial con Terelu mantiene una gran amistad.

-Militante del PP. Rábago nunca ha ocultado sus ideas. El 15 de junio de 2017 escribía en su cuenta de Twitter: "Yo estoy orgullosa!! Los votantes del #PP no somos ni fachas, ni corruptos, ni machistas #FelizNoche Sed felices".

- Contra Podemos. En sus redes sociales son habituales sus comentarios críticos contra Podemos. En los últimos días ha arremetido contra el chalé de Pablo Iglesias e Irene Montero.

- Así se presenta. En su perfil de Twitter, donde tiene más de 64.500 seguidores, se presenta de esta manera. "Me llamo Isabel. Tengo nombre de Reina Soy periodista(UPSA). Ejerzo de tal, cuando trabajo y me pagan. No en las redes. Estudio Derecho (UNED".