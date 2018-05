Libro ICON recomendado: ‘Synchrony and diachrony’, de Robert Polidori

Synchrony and diachrony

Robert Polidori

(Steidl)

En 1997 The New Yorker encargó a Robert Polidori que fotografiara el Getty Center de Los Ángeles justo antes de que abriera sus puertas, pero, visto desde fuera, esa mole blanca diseñada por Richard Meier podría ser un hospital o unas oficinas. Polidori obtuvo acceso al interior e inmortalizó el momento de transición en el que las obras están siendo colocadas: el único en el que ese teatral alarde de poder que es un museo de repente parece frágil. Estas fotos muestran el lado vulnerable del museo que no fue famoso porque al Guggenheim de Bilbao se le ocurrió abrir dos meses antes que él. O sea, su lado todavía más vulnerable.

