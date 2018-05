Marta Ortega, heredera de Inditex, se casa este otoño

Marta Ortega, la heredera de Inditex, se casa con Carlos Torretta, su pareja desde hace dos años. Fuentes próximas a la pareja ha confirmado esta noticia, adelantada por la revista Corazón. La boda se está planeando para que se celebre el próximo otoño. La decisión la tomaron hace dos meses y poco después se produjo una reunión entre las dos familias para acordar los detalles del enlace. Marta ya luce un anillo de compromiso.

El escenario elegido por la hija de Amancio Ortega es el pazo de Anceis (Cambre), una finca de Amancio Ortega que ya utilizó Marta para su primera boda con el jinete Sergio Álvarez. La finca está blindada para los curiosos y así la pareja y sus invitados podrán disfrutar de la intimidad que buscan. Como en su primer enlace, la heredera de Inditex distribuirá algua foto después de la ceremonia.

La pareja se dejó fotografiar por primera vez en otoño de 2016; desde entonces no se han escondido pero han llevado su relación con gran discreción.

Marta Ortega y Carlos Torretta en la Feria de Sevilla de 2018. GTRESONLINE

Torretta, graduado en Bellas Artes y Publicidad por la Universidad de Pace en Nueva York, se dedicó inicialmente al mundo de la publicidad para luego saltar a la industria de la moda. Ha sido representante de maniquíes como Adriana Lima y Kendall Jenner. Con mucho éxito entre las mujeres, mantuvo relaciones con Andie Muise, modelo canadiense de 26 años que fue ángel de Victoria’s Secret, y con Victoria Traina, estilista y una de las hijas de Danielle Steel, la escritora de bestsellers románticos más famosa del mundo. Carlos Torretta es hijo de Carmen Echevarría, propietaria de una de las tiendas de referencia del mundo de la moda, Berlín; y su padre es Roberto Torretta, famoso diseñador.

Marta Ortega, de 34 años, se separó en las últimas horas del año 2014, una noticia que fue toda una sorpresa. Una familia tan obsesionada por mantener su vida privada alejada de la atención mediática no tuvo más remedio que hacer público que Marta Ortega y su marido, el jinete Sergio Álvarez, se habían separado sin llegar a celebrar su tercer aniversario de boda y con un niño de un año y medio. No hubo comunicado oficial. Fue la prensa gallega la que publicó sin alardes tipográficos la noticia. Luego, desde las oficinas de Arteixo, sede del imperio de Amancio Ortega, se corroboraron los hechos. “Ha sido una separación amistosa”, contaron. “Tuvieron problemas hace tiempo. Los intentaron resolver pero no ha funcionado”.El jinete también ha rehecho su vida.

Marta es físicamente como su madre pero tiene el carácter de su padre. Sus cercanos la definen como simpática, amable y algo tímida. Mantiene su círculo de amigas de A Coruña de toda la vida pero ha incorporado a otras nuevas como Athina Onassis, la hija de Bruce Springsteen, Jessica, y Carlota Casiraghi que son sus compañeras en el circuito hípico internacional Athina fue una de las invitadas a su boda con Sergio Álvarez y parece que está entre las invitadas al enlace con Torretta.