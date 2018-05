Condenado el Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas por acoso laboral a una abogada tras ser madre

La vida de una abogada del Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas de Gran Canaria dio un giro de 360 grados el 9 de abril de 2015. Acababa de ser madre y, al reincorporarse a su puesto de trabajo, la trasladaron a un despacho sin impresora, sin ordenador, sin teléfono y sin acceso al programa informático de la empresa. Desde ese momento, recibió presiones para que dejara su cargo. El Juzgado de lo Social número 8 de Las Palmas de Gran Canaria ha confirmado la sanción de 6.251 euros impuesta al Colegio de Farmacéuticos por intentar su marcha con, según el fallo, prácticas propias del "más rancio machismo".

La autoridad judicial, en un fallo contra el que no cabe recurso, explica que la abogada fue sometida a "un trato humillante y discriminatorio" desde el momento en el que se reincorporó a su puesto de trabajo. Esta es una de las pocas situaciones de discriminación laboral de las mujeres sancionadas por la Inspección de Trabajo. La Inspección de Trabajo castigó en 2017 a 135 empresas y recaudó 772.000 euros, lo que supone solo el 0,1% de todas las sanciones laborales que puso. Este porcentaje se mantiene desde 2007, cuando tras aprobarse la Ley de Igualdad, se duplicó.

La abogada llevaba desde 2010 trabajando en el Colegio y a las 28 semanas de gestación le dieron la baja por riesgo de embarazo. Pero al volver, las cosas habían cambiado. Su despacho estaba ocupado por la abogada que había estado sustituyéndola. Y pese a que ella quería trabajar, no le daban ninguna responsabilidad: ni documentación del departamento jurídico ni acceso a la información de los casos que llevaba antes de estar de baja. El secretario de la entidad le comunicó que durante su ausencia, se realizó una auditoría de su gestión en el área de recursos humanos y se encontraron "una serie de deficiencias".

El Colegio, según recoge el fallo, intentó que se marchara ofreciéndole la indemnización correspondiente a un despido improcedente. "¿Cómo podemos llegar a una situación de entendimiento? Que sea bueno para las dos partes, porque en este momento ni es bueno para ti, ni es bueno para el Colegio. Para ti porque profesionalmente estoy seguro de que estás aburrida aquí, porque es una situación que no es cómoda, y por otro lado al Colegio le cuestas dinero", le dijo el Secretario del Colegio Oficial de Farmacéuticos en una conversación telefónica grabada e incorporada a la causa.

Multas impuestas por la Inspección de Trabajo.

Además de no tener responsabilidades en el trabajo, nadie entraba en su despacho. "¿Qué necesidad tienes de estar aquí humillada? No te mereces esto. He querido hablar contigo, pero me he sentido observada. No he querido entrar en tu despacho porque estamos en una situación incomodísima", le explicaba una de sus compañeras de trabajo en otra conversación telefónica, que también fue examinada durante el juicio.

En 59 países no existen leyes sobre el acoso sexual en el trabajo El acoso laboral por razón de sexo afecta a mujeres de todo el mundo, según las desalentadoras estadísticas de un informe del Banco Mundial titulado Mujer, empresa y la ley 2018. En más de la mitad de los países del mundo, a las mujeres se les impide trabajar en ciertos empleos simplemente por razón de su género, en 59 no existen leyes sobre el acoso sexual en el lugar de trabajo y en 18 los maridos pueden impedir legalmente el trabajo a sus esposas.

Esta situación afectó negativamente a la salud de la mujer. En septiembre de 2015 comenzó una baja por ansiedad y depresión. Cuando volvió, en febrero de 2016, entregó a la entidad y al enlace sindical un documento en el que explicaba que estaba siendo víctima de acoso laboral, pero no se inició ningún protocolo. Unos días más tarde volvió a cogerse la baja y, finalmente, denunció al Colegio de Farmacéuticos y un inspector de trabajo acudió al organismo para verificar su versión.

La Ley Orgánica 3/2007 establece que "todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad constituye una discriminación directa por razón de sexo". El Colegio, tras ser sancionado con una multa de más de 6.251 euros por acosar a la empleada, recurrió la sentencia y reclamó al juez que anulara la sanción o rebajara su cuantía. Pero el Juzgado confirmó la sanción. "Si tenemos en cuenta la gravedad de los hechos, hoy en día absolutamente inaceptables y que solo se dan en sociedades de más rancio machismo, la entidad que los realiza [un Colegio de Farmacéuticos] y la persistencia en el tiempo, la sanción se considera incluso un castigo menor", razona el magistrado en el fallo.

El Colegio lamenta a través de un comunicado no haber sabido gestionar la situación y afirma respetar y acatar "la ejemplaridad que se ha querido dar con la resolución". "Tomaremos las medidas necesarias para que no se vuelva a producir una situación similar", han explicado.