Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo hacen abuela por sexta vez a Carolina de Mónaco

Pierre Casiraghi, hijo de Carolina de Mónaco y Stefano Casiraghi, y su esposa Beatrice Borromeo fueron ayer por segunda vez de un niño que han llamado Francesco Carlo Albert. El niño se convierte en el sexto nieto de la princesa Carolina.

Los rumores de su nueva paternidad llegaron a principios de año y se confirmaron en la pasada edición del Baile de la Rosa cuando Beatrice Borromeo dejó ver su estado en la Salle des Etoiles del Sporting Club de Montecarlo.

La periodista italiana, que se casó en 2015 con el sobrino del príncipe Alberto de Mónaco. Borromeo, que viene de una familia numerosa con cuatro hermanos, siempre ha comentado que le gustaría tener varios hijos.

Carlota y Pierre Casiraghi, con Beatrice Borromeo y Alejandra Hannover. GTRESONLINE

Borromeo habló hace unos mes de cómo la maternidad la cambió y desde que tuvo a su hijo ha apostado por un acercamiento con su madre, la condesa Paola Marzotto, con quien mantenía desde la adolescencia una relación fría y distante. “Ella está muy unida a mi hijo y viene a verlo lo más posible. Yo ya he dejado de lado los resentimientos que tenía desde pequeña y he hecho las paces y ahora sé que las personas son como son. Ya no hay nadie de mi familia, incluída mi madre que me haga sufrir”, confesaba.

Andrea Casiraghi y Tatiana Santo Domingo fueron padres de su tercer hijo hace unas semanas y Carlota Casiraghi también espera un niño, el segundo para ella y el primero de su relación con el productor de cine Dimitri Rassam.