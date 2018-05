Paco León celebra su millón de seguidores en Instagram con un desnudo integral

Paco León es una rara avis dentro del panorama cultural y social español. Lo mismo protagoniza una serie para un canal generalista que otra para Netflix o Movistar que se pone a los mandos de la dirección o que monta una zarzuela. Además, es generoso con sus declaraciones (en ocasiones no exentas de polémica) y también con sus fans, a los que les regala todo, como acaba de demostrar en Instagram.

El actor y director —que está inmerso en dos proyectos, La casa de las flores, una serie con Netflix en México, y Arde Madrid, con Movistar, en la que también es director— acaba de alcanzar una cifra redonda de seguidores en su perfil: un millón. Para celebrarlo, ha decidido mostrarse tal y como Dios lo trajo al mundo en un vídeo. En él, se le ve desnudo corriendo por un campo de golf, en planos lejanos y en ocasiones con filtros coloreados que difuminan los contornos de su silueta. Un vídeo que, con la canción Libre soy de fondo, ha conseguido más de 150.000 visualizaciones en un solo día.

"We are living a celebration!!", festeja León en su cuenta, agradeciéndole a sus seguidores su presencia y haciendo un alegato por la libertad. "Esta es mi manera de celebrarlo con vosotros. Me hago un llamamiento a mí mismo para seguir siendo libre en las redes. Al menos intentarlo digan lo que digan. Tenemos más libertad de la que usamos y no ha sido fácil conseguirla. La libertad de expresión hay que protegerla. La censura de los que se creen superiores moralmente es peligrosa, sobre todo para el arte. La libertad creativa hay que defenderla con uñas y dientes, no podemos permitir que la corrección política se convierta en la nueva inquisición. Sé que toda persona pública y todo artista que llega a mucha gente tiene una responsabilidad social pero también tiene que tener el derecho de crear en libertad".

Esta no es la única vez que León ha decidido mostrar su cuerpo en Instagram como regalo a sus seguidores, pese a la censura a la que tiende la red social cuando se muestran pezones o genitales. Pero a León eso no le importa, más bien al revés. Él mismo lo explicaba en otra publicación de Instagram en abril: "Los cuerpos hay que celebrarlos".

Así lo aseguraba, con un sencillo y convincente alegato: "Yo cuando estoy feliz me da por desnudarme, hay gente que eso le parece mal, hasta se ofenden. Pero yo que me pasé media vida acomplejado por ser flaco y ahora que me liberé (nunca del todo) de esas mierdas de complejos, quiero celebrar mi cuerpo como si no fuera mío, como un regalo de la vida. Pero no por bonito ni feo sino como algo que hay que agradecer. Como los atardeceres, las cenas con amigos o las gambas de Huelva... y a quien no le guste que no mire".

No es la primera vez, ni será la última, que León se quita la ropa precisamente para eso, para celebrar. Hace pocos días aparecía, sentado en un retrete con una peluca rubia, para contar su nuevo proyecto para Netflix, La casa de las flores. En marzo lo hizo para festejar la llegada del calor, en agosto de hace un par de años para contar que se echaba una siesta (y celebrar sus 700.000 seguidores), y hace tres para mostrarse en la ducha.

También ha celebrado sus hitos de followers en Twitter de la misma alegre manera. Probablemente, la más sonada fue cuando llegó al millón, en septiembre de 2013, cuando se mostró más desnudo que nunca en una red que, como él bien sabe, es mucho más permisiva que Instagram y sus dictados.