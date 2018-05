Teresa Campos, un año de premios y poca televisión

Mañana se cumple un año del ictus que sufrió la periodista y presentadora María Teresa Campos y que la mantuvo ingresada durante casi una semana. En este período de tiempo su vida ha cambiado y en ella ha habido luces y sombras. Estas son algunas de las fechas claves de este peculiar aniversario:

16 de mayo de 2017: Teresa Campos queda ingresada en la unidad de ictus de Fundación Jiménez Díaz, hospital de Madrid, debido a una isquemia cerebral que la obligó a permanecer en el hospital madrileño durante seis días, en los que todos los medios se hicieron eco de la enfermedad de la periodista y su evolución fue prácticamente seguida al minuto, gracias a las intervenciones en directo de sus dos hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, ambas colaboradoras de Telecinco, como su madre. Solo mes y medio antes la presentadora había despedido su programa ¡Qué tiempo tan feliz! después de ocho años en antena. Dos semanas después Mediaset comunicó que había firmado un contrato de larga duración con Teresa Campos, sin especificar cuáles serían sus nuevos proyectos.

25 de mayo de 2017: La periodista abandonaba el hospital sonriente, con grandes gafas de sol y apoyada en sus dos hijas. Decidía mostrarse ante la prensa para agradecer las numerosas muestras de cariño que había recibido del público y de sus compañeros durante su ingreso. El accidente cerebral, según manifestaron entonces sus hijas, le había ocasionado una lesión en el músculo ocular que le provocaba doble visión. Entonces se desconocía si volvería a la normalidad con el paso del tiempo y la rehabilitación adecuada. El 1 de junio su hija, Terelu Campos, informaba que su madre había recuperado totalmente la visión.

9 de junio de 2017: El Consejo de Ministro concede la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a María Teresa Campos. La periodista afirmó: “Esta distinción me hace pensar que tanto esfuerzo ha merecido la pena”. El galardón premia la ejemplaridad en la realización de cualquier tipo de actividad y en este caso recompensaba 60 años de trabajo, primero en radio y después en distintos programas de televisión.

24 de septiembre de 2017: El presentador Jordi González anunciaba a bombo y platillo el regreso de María Teresa Campos a televisión. La periodista se sentó durante 90 minutos en el plató de El debate de Gran Hermano Revolution, pero su intervención dejo un amargo sabor de boca. Incómoda y desinteresada, así se mostró en su primera aparición ante las cámaras después de su ictus, antes de abandonar el estudio de grabación mucho antes de lo esperado. “Tengo que descansar”, fue la única explicación que dio.

Teresa Campos y su hija Terelu, el 5 de abril durante la fiesta por el 18 cumpleaños de Alejandra Rubio, nieta e hija de ambas respectivamente.

26 de septiembre de 2017: Otro premio vuelve a alegrar el duro año de la presentadora. Esta vez se trata de una distinción especial para ella porque proviene su ciudad natal. La Diputación de Málaga la nombra hija adoptiva, un momento muy emotivo en el que Teresa Campos tuvo muy presente el ictus que había sufrido y el apoyo que había recibido.

1 de noviembre de 2017: La presentadora de 76 años dice ante las cámaras de Mi casa es la tuya, el programa presentado por Bertín Osborne, que no es el momento de retirarse y quiere quedarse “un poco más”. Afirma que ha hablado con Paolo Vasile, el consejero delegado de Mediaset, y que “están buscando el formato adecuado para volver. Me puse buena para final del verano y ya estaba toda la parrillla completa”. También insinuó que su enfermedad tuvo que ver con los disgustos y con lo mal que lo pasó por la supresión de Qué tiempo tan feliz.

27 de diciembre de 2017: Vuelven Las Campos, el reality que protagonizan madre e hijas a imitación de las Kardashian, y lo hace viajando a Nueva York y Miami. Pese a la gran publicidad que la cadena da al esperado regreso de la familia más mediática de Telecinco, las cifras de audiencia no llegan a las de antaño y las críticas sobre el interés del programa arrecian. La madre del clan había zanjado por su parte cualquier polémica días antes en un encuentro en su casa con la prensa: “¿Sabes lo único que te retira? Que no te vean. Cuando la gente me pregunta por qué hago esto con todos los reconocimientos que tengo en mi carrera profesional, solo puedo contestar que creo que precisamente por eso el público debería permitir que me divierta haciendo otra cosa. Aunque yo desde luego quiero volver a entrar en mi plató y espero que sea pronto”.

20 de febrero de 2018: Un nuevo ingreso que acaba en intervención quirúrgica vuelve a hacer saltar las alarmas sobre la salud de Teresa Campos. En este ocasión se trató de una oclusión intestinal que necesitó de una operación por laparoscopia. Según sus hijas, que volvieron a informar al minuto, “su madre pasó un miedo horroroso”.

20 de abril de 2018: Sale a la venta el disco que han grabado juntosTeresa Campos y su novio, el cómico Edmundo Arrocet. Tres semanas después la pareja vuelve a abrir las puertas de su casa para comenzar su gira de promoción y en uno de estos primeros actos realizan una sesión de firma de discos en un gran centro comercial en Madrid. La escasa presencia de público –algunos medios afirman que solo firmaron dos ejemplares–, recomienda acabar cuanto antes el acto. Según los indignados protagonistas todo se debió a la escasa promoción del acto. Puede que sea cierto, pero a lo mejor también lo es que lo suyo no es cantar y que el programa de televisión que la periodista espera está aún por llegar un año después de haber desaparecido de la parrilla. Igual que permanecen enlatadas nuevas entregas, grabadas y no emitidas del programa Las Campos. Lo que a lo mejor demuestra que divertirse y que se hable de ti no es siempre la mejor fórmula para encontrar el camino de vuelta a la actualidad profesional.