Lo intentó, pero no llegó a tiempo. El militar de las fuerzas armadas estadounidenses Brooks Lindsey recibió este sábado una llamada alertándolo de que a su esposa se le había adelantado el parto porque tenía la presión arterial alta y presentaba signos de preclampsia. El especialista intentó regresar a tiempo a su casa tras el entrenamiento previo a su despliegue en Kuwait, pero no lo consiguió. Lidsey cogió un vuelo de emergencia de El Paso a Dallas, en Estados Unidos, pero en la conexión el vuelo se retrasó y tuvo que ver cómo su mujer daba a luz por una videollamada en el propio aeropuerto. Las lágrimas del militar conmovieron al resto de viajeros, que le sacaron fotografías y grabaron varios vídeos. Las imágenes se han vuelto virales en redes sociales con miles de compartidos y 'Me gusta'.