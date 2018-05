Qué hacemos mientras Bruno Mars nos da ‘algo para rockear’

Hace un par de semanas Bruno Mars (Honolulu, Estados Unidos, 1985) respondió a sus fans a través de Twitter, una costumbre con la que el cantante suele cumplir cada cierto tiempo. Bajo la etiqueta de #AskTheDragon miles de seguidores le interrogaron sobre todo tipo de cuestiones y en todos los idiomas. Hubo preguntas gastronómicas (muchos estaban preocupados por qué había comido), literarias, cinematográficas y hasta políticas, pero sobre todo musicales. Preguntado sobre si pensaba dar continuidad a su último y exitoso álbum 24K Magic, publicado en noviembre de 2016, Mars afirmó no estar muy al tanto, pero sí confirmó que haría todo lo posible para publicar "algo para rockear". Mientras llega, nunca es mal momento para recordar alguno de sus hits.

That's what I like fue lanzado como el segundo sencillo de su último disco. El vídeo se estrenó en marzo de 2017.

Con un toque a The Police, otro de sus temazos es Locked out of heaven, el primer sencillo de su segundo disco, Unorthodox Jukebox, publicado en 2012.

Una de las preguntas más repetidas entre los seguidores de Mars fue la referida a las colaboraciones. El cantante hawaiano se mostró entusiasmado ante la posibilidad de ampliar la extensa nómina de artistas con los que ha colaborado. "Quiero una juerga de colaboraciones. Saltar de estudio en estudio y comenzar a escribir de nuevo", afirmó Mars. El artista no aclaró si en ese "algo para rockear" irá acompañado de algún otro artista, pero mientras podemos quedarnos con algunas de sus colaboraciones más célebres.

El octavo tema de su disco 24K Magic, Finesse, fue remezclado y reeditado para sacar un vídeo junto a la rapera Cardi B a principios de 2018. Desde entonces suma casi 400 millones de visitas en su canal de YouTube.

En su primer álbum de estudio, Doo-Wops & Hooligans, grabó esta canción junto con el hijo pequeño de Bob Marley, Damian.

Una de las colaboraciones más célebres de Mars fue la que le unió al DJ y productor británico Mark Ronson en 2014. Ambos artistas volvieron a trabajar juntos después en 24K Magic.

Y es que el artista, además de cantar con mucha gente, saltando de estudio en estudio, es el autor de canciones de éxito para otros. Mientras esperamos que lleguen esas nuevas letras y melodías, quizás aproveche para escribir temas para algún compañero de profesión. Habrá que estar atentos.

Mars escribió All I Ask para el disco 25 de Adele, publicado en 2015. Él mismo la ha interpretado en alguna ocasión, como en 2016 lo hizo para la BBC.

Publicada en 2009, Billionaire es parte del disco debut como solista de Travie McCoy, Lazarus.

Mars se refirió también a la música que más está escuchando últimamente. El hawaino se declaró muy fan de los clásicos The Beach Boys, cuyo líder, Mike Love, ya mostró su intención de colaborar con él en 2014 ."Mars es un gran vocalista y bailarín, tiene esas influencias de la vieja escuela que yo aprecio tanto", afirmó Love durante la gira española del grupo. Para los que no conozcan a los californianos, aquí van un par de sus mejores temas.

Este tema compuesto por Brian Wilson y Chuk Berry en 1963 es bastante conocido, pero por si acaso les dejamos otro.

Además de la mítica banda californiana, el artista afirmó que le gusta Gucci Mane y que junto a su banda había estado escuchando Nine Inch Nails, Incubus y System of a Down.

Mars sí quiso dejar clara una cosa: 24K Magic no es su mejor disco, porque el mejor álbum que va a escribir está por llegar.

Puedes seguir Tentaciones en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.