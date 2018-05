CARTAS AL DIRECTOR

Cuando oímos hablar sobre la cantidad de jóvenes formados en España pensamos en profesionales como científicos e ingenieros, pero nos olvidamos de la fuga de talento que se produce también con los músicos. Quizá ellos sean los más perjudicados: parece que la música y otras artes quedan al margen estos días, lo que quizá se deba a que no se valora del todo el esfuerzo que realizan, mientras que sí parece tener mérito lo que consiguen los deportistas. Esto lo podemos ver en las desigualdades que se producen con las notas de corte de las universidades ya que disminuyen en el caso de los deportistas de élite, pero no en el de los estudiantes de conservatorio. Tal vez sea por esto y por muchos otros ejemplos por lo que en España podríamos mencionar el nombre de más de 50 deportistas actuales pero no el de más de 5 músicos.— Alberto Díaz Parrilla. Valencia.

