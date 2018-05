Aitana, sobre la polémica de sus fotos en bikini: "No gané nada borrándolas, hay que aceptarse seas como seas"

Una simple foto de una joven tomando el sol y divirtiéndose en la playa se convirtió, posteriormente, en una polémica absurda. Y después, en una de las noticias más leídas y compartidas del puente del 1 de mayo. Aitana Ocaña (Barcelona, 1999), finalista de Operación Triunfo y para muchos la gran promesa del concurso, publicó unas imágenes tomando el sol en Los Ángeles (donde estuvo grabando y componiendo temas para el que será su primer trabajo individual tras el éxito de Lo Malo). Algunas críticas, que la acusaron de promover la delgadez, hicieron que la joven acabase retirando la foto. Pero el apoyo recibido, y tras pensárselo dos veces, las volvió a subir.

“Cuando empecé a leer los mensajes directos, me preocupé. Había algunas madres que me decían que tuviese cuidado, que con esa foto lo único que estaba haciendo era promover la anorexia"

La joven cantante habló con ICON sobre el tema, en lo que fue una extensa entrevista para un reportaje que se publicará en nuestro número de junio en el que tocará muchos más temas, especialmente aspectos de su nuevo disco y de sus planes de futuro. Aitana, con casi un millón de seguidores en Instagram (es la concursante con más seguidores de la edición), admite que no es “consciente de todas las personas que no son le dan a ‘me gusta’, sino que pueden ver una publicación mía. A veces no me gusta pensarlo mucho, porque luego me da miedo la repercusión que va a tener. Pero sobre todo, hay que ser siempre una misma, que para eso la gente te sigue”.

Aitana aclara que casi todos los comentarios que recibió en la imagen eran positivos y de celebración, pero fueron algunos mensajes privados los que hicieron que se preocupase por la repercusión de estas imágenes y le llevó a borrarlas. “Cuando empecé a leer los mensajes directos, me preocupé. Había algunas madres que me decían que tuviese cuidado, que con esa foto lo único que estaba haciendo era promover la anorexia y otras enfermedades relacionadas con los desórdenes alimenticios. Al ver eso, inmediatamente borré las fotos sin pensarlo”.

La joven barcelonesa es, sobre todo, comedida. Al fin y al cabo, esta última edición de Operación Triunfo se ha hecho tan popular por defender decenas de causas y mostrar a jóvenes con una conciencia social inédita en el formato y en casi, casi en un programa de la reciente RTVE. Y había algo más: la propia Aitana confiesa que ella misma fue víctima de complejos en su juventud. “Yo tenía mucho complejo de flaca. Me costaba muchísimo ganar kilos. Le preguntaba a mi madre: ‘¿por qué no engordo?’. En mi cuenta anterior de Instagram [la que mantenía antes de la oficial que mantiene tras su paso por el concurso musical] nunca había colgado una foto en bikini por eso. Pero tras mi paso por Operación Triunfo he conseguido aceptarme y quitarme los complejos”.

Eso, unido a los mensajes de apoyo que recibió de sus seguidores, de sus propios compañeros y de algunas personalidades de las redes sociales, fue lo que le llevó a publicar de nuevo la foto. “Tras superar mis propios complejos y ganar confianza me duele que me digan que promuevo una enfermedad por subir esas fotos. No se puede hablar tan a la ligera de la anorexia, eso es no saber en qué consiste. Así que al rato pensé: no he ganado nada borrándola, solo darles la razón”.

“Lo pasé fatal”, resume Aitana sobre la polémica, que afortunadamente ha tenido un final feliz. “Estoy bien, estoy sana, como correctamente y estoy contenta. Hay que aceptarse a uno mismo, sea como sea tu cuerpo”. La entrevista completa con Aitana, el próximo mes de junio en ICON.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.