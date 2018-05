Susanna Griso presenta a su hija de Costa de Marfil

Susanna Griso, una de las presentadoras más populares de la televisión española y en la actualidad presentadora en Antena 3 de Espejo Público, ha aumentado su familia. Tras un largo proceso de adopción, que según ella misma ha contado, se ha extendido en el tiempo 8 años, ya tiene con ella a su hija, una pequeña de Costa de Marfil de 5 años. El pasado 23 de abril, Griso se ausentaba de la pantalla para ir a recoger a la pequeña. "Estamos ya expectantes y ciertamente nerviosos", confesaba. Madre e hija son esta semana portada de la revista ¡Hola!

Junto a su marido Carlos Torras y sus dos hijos Jan de 15 y Mireia de 13 años, la presentadora ponía rumbo a Abiyán, una ciudad al sur de Costa de Marfil donde recogieron al nuevo miembro de la familia. Ya en España la presentadora se ha dejado ver por la calles de Madrid con su niña en brazos. Juntas han visitado tiendas infantiles para comprar todos los objetos necesarios. Además, en su Instagram ha publicado una foto de una mano de la pequeña junto otra suya con el texto: "Tanto tiempo buscándonos".

Fue el año pasado cuando Susanna Griso desvelaba que había iniciado el proceso de adopción. "Me han asignado una niña de Costa de Marfil, pero aún faltan unos meses. Ha sido muy largo, pero ahora quiero pensar en la fase final". Fue en 2010 cuando la presentadora comenzó el expediente. "Con tres me quedaré. Es una familia numerosa. Adoptar ha sido una decisión meditada. Llevo 8 años en este proceso y 30 dándole vueltas. Siempre he pensado que, en algún país muy lejano, había un niño esperándome. He tenido mucha vocación materna. De hecho mis momentos más felices han sido los partos. He disfrutado mucho durante los embarazos".