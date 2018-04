Susanna Griso viaja a Costa de Marfil a recoger a su nueva hija

Susanna Griso se convierte en madre por tercera vez. La periodista y presentadora de Espejo Público ya se encuentra en Costa de Marfil para recoger a su hija adoptiva. El proceso ha sido muy duro y se ha alargado durante ocho años, pero finalmente, Griso podrá volver a casa con la pequeña.

La periodista catalana no ha realizado sola el viaje a este país africano. Con ella han ido su marido, el periodista y productor Carlos Torras, y sus otros dos hijos, Mireia, de 12, y Jan de 15. La presentadora y su familia pasaran al menos una semana en este país para arreglar todos el papeleo administrativo necesario y poder poner fin al proceso de adopción que la familia comenzó en 2010, como ella misma ha asegurado.

La periodista y su esposo habían mantenido todo este proceso en el ámbito privado hasta el pasado mes de septiembre cuando en la presentación de la nueva temporada de Espejo Público, cuando compañeros de profesión le preguntaron sobre su intención de ampliar la familia. “Es una pregunta que cae todos los años por parte de mis compañeros y que ya debería llevar preparada, pero me pillaron en blanco y dudé. Por eso han estado investigando y han descubierto que llevo ocho años en un proceso de adopción”, reconocía.

La llegada de la niña hace realidad uno de los sueños de Griso, tener una familia numerosa. “Con tres me quedaré. Es familia numerosa. Adoptar ha sido una decisión meditada. Llevo ocho años en este proceso y treinta dándole vueltas. Siempre he pensado que en algún país muy lejano había un niño esperándome. He tenido mucha vocación maternal. De hecho, mis momentos más felices han sido los partos. He disfrutado mucho durante los embarazos”, confesaba la presentadora en una entrevista en el programa que conduce después de ganar el premio Ondas.

Susanna Griso con su marido y sus hijos en las calles de Sevilla en 2012. GTRESONLINE

Lo único que se sabe por ahora de la nueva integrante de la familia Torras Griso, es lo que explicó la misma periodista: "No es recién nacida, pero no es tan mayor como mis hijos”.

Griso y Torras se casaron en 1997 y, un año después, la pareja catalana se instalaba en Madrid porque ella comenzaba a presentar los informativos de Antena 3 junto a Matías Prats. Hasta 2006, que se puso al frente del programa de actualidad de la misma cadena. El matrimonio ha trabajado junto en el programa Dos días y una noche, que emitió Antena 3 en 2016 con Griso como conductora. Torras es, además guionista, productor y director, y sus mayores éxitos los ha cosechado en esta última faceta estando al frente de espacios como Conexión Samanta o Hay una cosa que te quiero decir.