Hay marcha gay en San Petersburgo

Si no hubiese sido por trabajo, tal vez nunca me hubiese planteado viajar hasta San Petersburgo. Rusia es uno de esos países con fama de muy homófobos y una vez que caminas por sus calles, te das cuenta de que hay que mantener la compostura a no ser que quieras provocar un encontronazo con el lado menos hospitalario de algunos locales. Pero la ciudad rusa ya es un destino bastante turístico, cosmopolita y con más de cinco millones de habitantes, también tiene lugares de ocio donde poder relajarte y ser tú mismo sin ninguna traba.