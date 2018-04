Miguel Ángel Silvestre nueva pareja de Jennifer Lopez

Miguel Ángel Silvestre triunfa allá adonde va, y su nuevo periplo profesional en Los Ángeles lo demuestra. El actor español lleva meses sumando nuevos proyectos a su currículo. El éxito de la serie de Netflix Sense8, de la que es uno de los protagonistas, es un claro ejemplo de ello. Ahora le llega el turno a un nuevo trabajo que acaba de compartir con sus seguidores y que les ha emocionado especialmente.

Y como se va convirtiendo ya en una costumbre entre los famosos, Silvestre ha elegido las redes sociales para dar visibilidad a su nuevo proyecto. En este caso ha utilizado Instagram, plataforma en la que lo siguen más de dos millones de personas, para dar visibilidad a su nuevo trabajo junto a Jennifer López en el próximo videoclip que la cantante lanzará con motivo de su nuevo trabajo. “Que ganas tengo de que veáis el nuevo vídeo de JLo” dice el intérprete en su publicación; “Fue toda una experiencia trabajar con una mujer que me ha tenido enamorado desde que la vi bailar y cantar Jenny from the block”.

El tema se estrenará durante los premios Billboard Latin, que tendrán lugar el próximo 26 de abril en Las Vegas. De hecho, el propio actor ha asegurado a sus fans que espera con impaciencia y nerviosismo la fecha. “Tengo que empezar a ensayar por si acaso. No vaya a ser que digan: ‘El español este no tiene ni idea de bailar’. Que no, que no, que nosotros también tenemos nuestro swing, nuestros pasitos”, decía Silvestre entre risas en un vídeo publicado en Instagram.

Miguel Ángel Silvestre, en pleno éxito tras ser chico Almodóvar (Los amantes pasajeros, 2013) y con una serie como Velvet rompiendo audiencias, dejó todo para embarcarse en la aventura americana. El actor, de 34 años, sigue emocionado con su trabajo en Sense 8, la serie de las hermanas Wachowski. Deportista de corazón, cuando descubrió la interpretación se le empezó a “disparar la imaginación” con la idea de algún día cruzar el charco. “Pero básicamente fue un casting que le llegó a mi representante cuando estaba haciendo Velvet el que me llevó a cambiar de escenario”, dice en declaraciones a El PAÍS. “Cuando vienes aquí siendo español, llamas a una puerta y lo que ves es una sonrisa. El trabajo que han hecho Almodóvar, Banderas, Penélope, Javier Bardem, Picasso, Lorca, Nadal, los Gasol, Guardiola... hace que los españoles estemos vistos aquí como una fuente cultural artística que ha dejado el listón bien alto”, aseguraba Silvestre.