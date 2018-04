Las cinco noticias clave del 26 de abril

El PP teme el impacto de la crisis madrileña en toda España. Frente al auge de Ciudadanos, el partido de Rajoy se queda sin líder en un bastión clave. Ayer, la presidenta madrileña atribuyó de manera implícita a sus enemigos en el partido en Madrid la filtración del vídeo de un hurto en un supermercado que precipitó su caída.

Día de la visibilidad lésbica | 26 mujeres dan la cara. EL PAÍS y las organizaciones It Gets Better y Lesworking reúnen a 26 lesbianas por el 26 de abril. Dos de ellas, Marta Fernández Herráiz y Kika Fumero, visitan el Parlamento Europeo para participar en la primera sesión que acoge la institución centrada en las mujeres homosexuales.

Rajoy sacrifica su reforma de las pensiones de 2013 para salvar la legislatura. El Gobierno se aseguró ayer la legislatura al alcanzar un pacto con el PNV para aprobar los Presupuestos. Pero para ello tendrá que sacrificar la reforma de pensiones de 2013, que impone subidas mínimas del 0,25% mientras el sistema de Seguridad Social tenga déficit, y retrasar hasta 2023 la aplicación del factor de sostenibilidad.

La Generalitat ve culpable a Mas del desvío de 5,3 millones del 9-N y le pide pagar las costas del proceso. La abogada general de Cataluña le considera "responsable directo y solidario" del despilfarro, junto a cuatro altos cargos de su Gobierno. Las costas del proceso pueden alcanzar el medio millón de euros.

Thomas Mueller, junto con Sergio Ramos en el partido de ayer. Markus Gilliar GTRES

El Madrid gana al Bayern porque sí (1-2). El equipo de Zidane vence con dos goles súbitos de Marcelo y Asensio y enfila la final de la Champions ante un conjunto alemán que le tuvo contra las cuerdas hasta el final.