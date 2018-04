Las cinco noticias clave del 24 de abril

Rajoy no endurecerá el 155 aunque lo prorrogue por nuevas elecciones. El Gobierno apuesta por seguir ocupándose de la gestión diaria de los servicios en Cataluña y no formulará nuevas políticas. No hay razones para ello porque “Cataluña funciona razonablemente”, según el Ejecutivo, que no quiere añadir más tensión.

Al menos 10 muertos y 15 heridos en un atropello múltiple en Toronto. La policía afirma que el arrollamiento en una de las arterias más transitadas de la ciudad canadiense fue intencionado y arresta al supuesto autor, que se había fugado. Se trata de un joven de 25 años que no estaba fichado por las fuerzas de seguridad.

Macron exhibe en Washington su relación privilegiada con Trump. El presidente francés busca utilizar su conexión con el estadounidense para evitar la ruptura del pacto nuclear con Irán y una guerra comercial. Se trata la primera visita de Estado de la era Trump.

Palma será la primera ciudad en prohibir todas las viviendas turísticas en pisos. La capital balear solo autorizará el alquiler a turistas en viviendas unifamiliares a partir de julio. La oferta de pisos turísticos no reglados aumentó un 50% entre 2015 y 2017 hasta alcanzar las 20.000 plazas.

Amigos y familiares de los estudiantes asesinados en México, este lunes. AFP

Asesinados y disueltos en ácido tres estudiantes en México. Miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación los confundieron con sus rivales en la región. Los tres estudiantes de cine habían sido secuestrados hace un mes.