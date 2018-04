Lectura ICON recomendada: ‘Mujeres y poder’, de Mary Beard

Mujeres y poder

Mary Beard

(Crítica)

Mujeres, unidas, jamás serán vencidas. Juntas y fuertes, feministas siempre. Enhorabuena, veo que está a la última en manifestaciones que luchan por la igualdad de género. Pero puede relajarse, he venido aquí a hablar del libro de Mary Beard, no a darle el carné de feminista. Me va usted a disculpar, me he puesto nervioso. Es que yo soy muy feminista. O deja de repetir eso o yo me largo. Ya paro, palabra. Se lo agradezco. Beard aborda uno de los debates más candentes del momento y arranca este manifiesto narrando la primera vez, según documentos históricos, que un hombre calló a una mujer en público para imponer su voz. Con ironía y varias reflexiones basadas en su propia experiencia, relata lo injusta que ha sido la historia con los personajes femeninos poderosos. Al terminar uno se da cuenta de que es una tragedia que la sociedad se prive del talento femenino. Lo leeré y me haré más feminista. Me largo.

