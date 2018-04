Me desperté entre sudores después de tener una pesadilla horrible: Cristóbal Montoro me hacía un baile privado mientras yo le metía billetes de quinientos en el tanga. Bueno, en realidad esa era la parte bonita del sueño, lo perturbador comenzaba después: el ministro de hacienda se esfumaba y de las sombras emergía una figura severa que me señalaba mientras me miraba fijamente. ERA YO MISMO. De sus labios salía una frase lapidaria: ERES UN EMBAUCADOR

Sé leer en los sueños; me reconcome la conciencia porque hace poco hice una entrevista y contesté, como de costumbre, con embustes para quedar bien. Para compensar el karma, he aquí la entrevista rectificada (la primera respuesta es la que dije, la otra es la verdad).

Joaquín has llegado a un momento de tu carrera y de tu vida muy bueno. Se te ve más maduro.

a) Disfruto de las cosas importantes de la vida: el amor, la sonrisa de los que te rodean.

b) Disfruto de las cosas importantes de la vida: el dinero y acumular cuantas más cosas mejor.

Has tenido mucho éxito, pero da la sensación de que no has cambiado.

a) Claro; sigo siendo el mismo muchacho que llegó a Madrid con su maleta llena de ilusión.

b) Sí, bueno, ahora que lo pienso no conservo ni un solo amigo de los que tenía y solo me rodeo de la gente que me baila el agua.

¿Cuál ha sido en el mejor momento en tu carrera?

a) Cada escena que he compartido con un compañero, todos me han aportado algo.

b) Uy, no sé, muchos… en una ocasión trabajé en una película que luego no llegó a estrenarse, pero por la que me pagaron una barbaridad. Recuerdo otra vez que le ofrecieron un papel protagonista a un amigo y yo intenté que me lo dieran a mí y al final no lo conseguimos ninguno de los dos… no se, he vivido muy buenos momentos…

Para terminar la entrevista ¿qué te queda por hacer?

a) Uf… no se, me conformo con seguir aprendiendo y disfrutando.

b) Me gustaría actuar en una película donde saliera yo solo.