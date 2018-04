CARTAS AL DIRECTOR

El llamado procés catalán lleva camino de convertirse en un remedo de la famosa novela de Kafka. Estamos en el momento en que se busca una respuesta, una solución, pero no es posible. Un personaje en la lluvia berlinesa da vueltas y más vueltas impidiendo un acuerdo que lleve a la formación de un Gobierno en Cataluña más necesario que nunca. Puigdemont se va convirtiendo en el lastre, en el compañero indeseado de viaje. ¿Cuánto tardarán los socios o sus propios compañeros de partido en pedirle que no entorpezca y dé un paso al lado? El capitán que abandona el barco el primero cuando se va hundiendo no puede volver a pilotar otro barco.

Cataluña es más que un procés, más que Puigdemont.— Enrique Ocampo Salas. Plasencia (Cáceres).

