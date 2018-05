15

Thomas Jane: dijo que fue prostituto (y cuando se hizo famoso lo negó)

Mientras promocionaba la serie 'Hung', donde Thomas Jane (Maryland, EE UU, 1969) interpretaba a un gígolo, el intérprete explicó que cuando era un aspirante a actor en Hollywood “tenía, como solía decir James Dean, un brazo atado a la espalda si no aceptaba los avances sexuales de la gente”. Con 18 años, Jane vivía en su coche así que “no me oponía a bajar a Santa Monica Boulevard y dejar que un tío me comprase un bocata, ¿sabes lo que quiero decir?”. Pues no, no lo sabemos, porque el actor negó posteriormente haberse prostituido y adujo que sus palabras habían sido malinterpretadas. En la imagen, Thomas Jane en 2016.