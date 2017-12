15

Brian May (guitarrista de Queen) - Física y Matemáticas

Sí, esa melena, aunque ya canosa, seguro que te suena. Es la del famoso guitarrista de Queen, Brian May (Reino Unido, 1947). Lo que no saben muchos es que May estudió Física y Matemáticas. En 1972, cuando Queen todavía no había editado su primer disco, publicó un estudio científico en la referencial revista 'Nature' sobre astronomía, basado en mediciones tomadas en un observatorio de Tenerife; en 1974 otro de similares características y ya en 2008 terminó su tesis de Astrofísica en el Imperial College de Londres y se graduó. Entre medias compuso exitazos como 'We will rock you'. Un portento el señor May. En la imagen, el guitarrista durante un concierto en Londres el pasado 12 de diciembre.