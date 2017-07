18 escándalos sexuales que hicieron temblar Hollywood

Heidi Fleiss, la 'madame' de las estrellas

Procedente de una familia de clase alta, Heidi Fleiss, más conocida como “la madame de Hollywood”, construyó un auténtico imperio de prostitución cuyo secreto era la sepulcral discreción con que guardaba los nombres de sus clientes, entre los que había numerosos actores de Hollywood. Pero en 1994 la empresaria fue detenida por evasión de impuestos, proxenetismo y posesión de drogas, y su imperio se derrumbó. Ella mantuvo la boca cerrada, pero tres de sus meretrices decidieron sacar tajada publicando el libro 'You’ll never make love in this town again' ('Nunca harás el amor en la ciudad otra vez'), donde revelan los nombres y las perversiones de clientes famosos. Así, nos enteramos que Dennis Hopper era adicto a la lencería sexy, que Warren Beatty sufría eyaculación precoz, que Jack Nicholson disfrutaba abofeteando a las prostitutas puesto de coca o que Sylvester Stallone prefería mirar a dos chicas. Sea o no verdad, el libro fue un terremoto.

En la imagen, Heidi Fleiss, la segunda por la izquierda, posa con otras mujeres en el 'Monkey Bar' (Pasadena, Los Ángeles) en 1995.