CARTAS AL DIRECTOR

Sí, somos la generación narcisista, consentida y perezosa. Nacimos sin internet y hoy no podemos vivir sin él. Estamos hartos de que nos pongáis etiquetas, que si la generación X, centennials. Somos jóvenes, inquietos e inconformistas. Queremos comernos el mundo. Pero su actitud no ayuda. Dejen de ponernos nombres, de decir que nos pasamos el día enganchados a internet, que no movemos un dedo y que somos la generación del yo-yo-yo. Así que dejen de echar piedras sobre nuestro tejado. Estamos hiperconectados, preparados para emprender.Llevamos por bandera los valores de la tolerancia, igualdad, espíritu crítico y cooperación. Somos la generación más preparada de la historia y llegamos pisando fuerte.— Xabier Pita. Pamplona (Navarra).

