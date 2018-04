Las cinco noticias clave del 13 de abril

España entrega a Alemania vídeos que demuestran la violencia del ‘procés’. Fiscales españoles entregaron ayer en La Haya a fiscales alemanes numerosas pruebas, entre ellas vídeos con episodios de violencia relacionados con el procés, para justificar la imputación del delito de rebelión de Puigdemont. Los fiscales alemanes se comprometieron a intentar convencer a los jueces de su país de que reconsideren su decisión de entregarle solo por malversación.

Facebook fue clave en la limpieza étnica del siglo XXI en Myanmar. La red social ha sido correa de transmisión del discurso islamófobo del clero budista. Los expertos en el país coinciden en que ha sido la gran correa de transmisión del odio. La versión 2.0 de la radio Libre de las Mil Colinas en el genocidio de Ruanda, en 1994.

Casado infló su currículum en Harvard y Georgetown. En su LinkedIn actual, el diputado del PP destaca dos cosas de su experiencia y formación: su trabajo en el Congreso de los Diputados y su paso por Harvard. En realidad, el segundo fue un curso de una semana que se celebró en Aravaca, no en EE UU. Casado dice además ser visiting professor en Georgetown, donde únicamente acudió como conferenciante.

La imagen de un venezolano envuelto en llamas, World Press Photo 2018. El venezolano Ronaldo Schemidt, de la agencia France Presse, se alza con el premio. La foto fue tomada el 3 de mayo de 2017 tras un enfrentamiento con la policía durante una protesta contra Maduro. La presidenta del jurado destacó que "se trata de una foto clásica, pero con fuerza y dinamismo".

La foto ganadora del World Press Photo. RONALDO SCHEMIDT AFP

El Atlético pasa a semifinales de la Liga Europa ante el Sporting de Portugal tras un partido desastroso (1-0). El equipo de Simeone hace valer su ventaja de dos goles al caer en un partido en el que no dio un pase como equipo durante más de una hora y en el que Oblak volvió a ser fundamental. No hubo un futbolista del Atlético que no entregara mal una pelota en el primer tiempo.