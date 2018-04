6

George Bernard Shaw (1856-1950)

¿Quién? El escritor irlandés George Bernard Shaw. Él insistía en que lo llamasen simplemente Bernard, pero nunca lo consiguió. A ver, ¿qué es lo más famoso que ha escrito? Pigmalión, una obra tan capital en la narrativa que la hemos visto adaptada libremente ya bien sea con Audrey Hepburn o bien situada en un instituto y con protagonistas vestidos con chándal. Eso sí, lo más leído suyo a nivel mundial es una cita que todos los restaurantes cuquis de los barrios de moda de las grandes ciudades han pervertido al colgar insistentemente en sus carteles: "No hay amor más sincero que el amor por la comida". ¿Qué me cuentas de su vida? Que fue respondón, escandaloso y ultramoderno. Que a principios del siglo XX defendió la libertad de homosexuales, mujeres y ateos y se casó con una mujer rica porque se lo pidió ella, no él. No tuvieron hijos. ¿Cuál podría ser su presentación en Tinder? "Adelantado a su tiempo busca semejante para mirar juntos al futuro".