6

Femi Kuti. 'One People One World'. KFR / PIAS

Femi Kuti, hijo mayor del gran maestre Fela, no editaba material nuevo desde 2013 cuando publicó No Place for My Dream, disco registrado en París con el que regresó a las formas más canónicas el afrobeat. Aunque tratándose de Femi Kuti la ortodoxia es solo un sustantivo. One People One World, su nuevo y reciente álbum, está grabado en Lagos y es otro escalón en el complejo universo de la negritud del artista, donde los patrones afrobeat paternos son una referencia más. Destacan la exuberancia de los arreglos, casi de gran orquesta, y el hecho de que los textos vayan más allá de la denuncia política.