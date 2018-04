Arnold Schwarzenegger deja el hospital tras su operación de corazón

Arnold Schwarzenegger ha abandonado el hospital Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles en el que fue operado del corazón el pasado día 29 de marzo, según anunció su portavoz Daniel Ketchell. El actor de Terminator y ex gobernador de California, de 70 años, está "en casa y progresando increíblemente bien".

Schwarzenegger se sometió a un procedimiento programado para cambiarle una válvula pulmonar originalmente instalada en 1997 para resolver un defecto cardíaco congénito. Durante los días de hospitalzación estuvo tuiteando. "Es verdad: ¡estoy de vuelta! Me fui a dormir esperando despertarme con una pequeña incisión y me desperté con una grande, pero ¿adivina qué? Me desperté, y eso es algo por lo que estar agradecido".

La operación llega durante uno de los momentos más activos de la carrera de Schwarzenegger, esa que retomó tras ser Gobernador de California durante 8 años (2003-2011). Según confirmó el actor en TheArnoldFans, página web dedicada a sus seguidores, el llamado “gobernator” volverá a retomar el papel del robot T-800 en Termintor 6, película que tenía previsto el comienzo de rodaje el próximo junio. Según Schwarzenegger, Tim Miller será el director y James Cameron, creador de la franquicia y amigo personal, supervisará “de algún modo”. También aseguró que estaba trabajando en hacer realidad Los mercenarios 4. “Y estamos acabando el guión de Triplets”, confirmó entonces la secuela a Los gemelos golpean dos veces, comedia que protagonizó junto a Danny DeVitto y en la que ahora participará Eddie Murphy. En las mismas declaraciones, hechas en marzo, confirmó el guión de King Conan, película relacionada con otra de sus franquicias más populares.