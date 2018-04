Harry Styles se convierte en un chico Palomo Spain

Harry Styles se ha convertido en un chico Palomo Spain. El cantante ha lucido diseños de creador español durante sus conciertos en Madrid y Barcelona. Dentro de su gira mundial el artista ha realizado una parada en nuestro país para ofrecer dos actuaciones en pocas horas, en las que ha abandonado sus tradicionales trajes de Alessandro Michele para realizar un guiño al cordobés Alejandro Gómez Palomo, finalista de Who’s On Next 2018 y ahora popular jurado de Maestros de la Costura.

Ambos trajes guardan similitudes. Los dos eran en blanco y negro. El primero, lucido en Barcelona, estaba confeccionado en tejido de pata de gallo de gran dimensión, con raya lateral y ligera campana en el pantalón. El que llevó en Madrid se trataba de un conjunto confeccionado con unas finas rayas diplomáticas.

En cuestión de moda, hay pocas cosas con las que Harry Styles no se atreva. Desde su salto a la fama como uno de los cinco miembros (y líder no oficial) de la banda One Direction, su guardarropa ha evolucionado de forma tan dramática que, contra todo pronóstico, se ha convertido en uno de los hombres que mejor representa la nueva estética masculina. Por ello, Gucci acaba de ficharlo como imagende su línea de sastrería, Gucci Tailoring, y la campaña, en la que Styles vestirá un traje de la colección pre-fall 2018, acaba de ser fotografiada en un restaurante de fish and chips de la localidad de St Albans, cerca de Londres.

La relación entre el músico y la firma de Alessandro Michele ya era estrecha antes de firmar este contrato. Gucci ha vestido al cantante en su actual gira mundial o en el videoclip de Kiwi, el tercer sencillo de su primer álbum en solitario.

La elección de Harry Styles confirma que Palomo Spain es una de las marcas españolas con mayor proyección internacional. No es la primera vez que grandes de la música apuestas por el creador español. Miley Cyrus, Beyoncé y Rita Ora lo hicieron antes que quien fuera miembro de One Direction.