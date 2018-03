Harry Styles se atreve ahora con todo

Trajes con estampados de flores, pantalones pitillo, rosa millennial, botines con algo de tacón, chorreras... En cuestión de moda, hay pocas cosas con las que Harry Styles no se atreva. Desde su salto a la fama como uno de los cinco miembros (y líder no oficial) de la banda One Direction, su guardarropa ha evolucionado de forma tan dramática que, contra todo pronóstico, se ha convertido en uno de los hombres que mejor representa la nueva estética masculina. Por ello, Gucci acaba de ficharlo como imagen de su línea de sastrería, Gucci Tailoring, y la campaña, en la que Styles vestirá un traje de la colección pre-fall 2018, acaba de ser fotografiada en un restaurante de fish and chips de la localidad de St Albans, cerca de Londres.

La relación entre el músico y la firma de Alessandro Michele ya era estrecha antes de firmar este contrato. Gucci ha vestido al cantante en su actual gira mundial o en el videoclip de Kiwi, el tercer sencillo de su primer álbum en solitario.

Además de reinventarse como icono de estilo, en 2017 Styles debutó como actor, y no en un proyecto cualquiera: se impuso a cientos de candidatos para interpretar a Alex en Dunkerque, la película bélica de Christopher Nolan que el pasado 4 de marzo consiguió tres Oscar —aunque estaba nominada a otros cinco—.

El director aseguró en una entrevista con la web Collider.com que Styles se había ganado “su sitio en la mesa” y describió su interpretación como “veraz, sencilla y sobria”. Aunque su perfil de iMDb no da pistas sobre nuevos proyectos cinematográficos, según Daily Star, el montador de Spectre, Lee Smith, sugirió que Styles, de 24 años, sería un estupendo James Bond si se apostara por rejuvenecer la franquicia.

En su vocación original, la música, tampoco ha estado ocioso. Tras el paréntesis amistoso e indefinido (y, al parecer, sugerido por él) que One Direction se tomó en enero de 2016, Styles se encerró para escribir y grabar las diez canciones que conforman su álbum homónimo, publicado en mayo de 2017, y en el que explora un sonido más complejo. Su primer sencillo, Sign of the Times, subió a las listas de iTunes en 84 países y su videoclip, que ganó un premio Brit en febrero, acumula más de 300 millones de visitas en YouTube.

Visita a España

El 30 y 31 de marzo cantará en Barcelona y Madrid, respectivamente, en el marco de su gira mundial. El pasado noviembre, además, actuó en un escenario muy distinto, la pasarela de Victoria's Secret, firma para la que ha desfilado la que algunos medios consideran su pareja actual, la modelo Camille Rowe. Y esto no es algo que él vaya a afirmar o desmentir.

ampliar foto Harry Styles en un concierto el pasado enero. getty images

Styles se resiste a hablar de su vida privada o del significado de sus letras y en las redes sociales, donde sus seguidores se cuentan por millones (más de 23 en Instagram y casi 32 en Twitter) también es hombre de pocas palabras. Otras mujeres con las que se le ha relacionado sentimentalmente son Caroline Flack (la presentadora de The X Factor, el talent show donde se formó One Direction), la cantante Taylor Swift o la modelo Kendall Jenner.

En su activismo, sin embargo, es mucho más directo. Styles se ha significado como un activo defensor de la causa LGTB+ y el feminismo tanto de palabra como a través de sus looks (ha llevado camisetas con leyendas como Love is Equal o Women Are Smarter), y ha anunciado su apoyo a March for Our Lives, la manifestación por el control de armas que tendrá lugar el 24 de marzo en Washington D.C. Además, en el pasado ha colaborado con organizaciones benéficas contra el cáncer o la extrema pobreza, y en una entrevista con The Sunday Times verbalizó su oposición al Brexit.