Brad Pitt y Angelina Jolie llegan a un acuerdo de divorcio 18 meses después

Se separaron hace 18 meses pero hasta ahora Angelina Jolie y Brad Pitt no han llegado a un acuerdo de divorcio, según informan varios medios de EE UU y el diario británico The Sun. El documento está a punto de firmarse. "Los términos del divorcio están ahora claros", informó una fuente a The Sun. "Ahora se está redactado el documento por ambos equipos legales. Es un gran cambio especialmente teniendo en cuenta las afirmaciones que Angelina hizo contra Brad". El avance en las negociaciones ha tenido que ver en la disposición de ambos de no perjudicar a sus hijos. "Ambos decidieron que era crucial para los niños que tuvieran una relación respetuosa". Los desacuerdos ha sido sobre el acceso que Pitt va a tener sobre sus hijos.

Los actores son padres de Maddox, 16, Zahara, 13, Pax, 14, Shiloh, 11 y los gemelos de 9 años Knox y Vivienne. A principios de este mes se afirmó que Brad Pitt trabajaba en ser un mejor padre porque quería ver a más de sus hijos."Brad parece estar mejor", le dijo una fuente a People. "La separación fue muy oscura para él, pero últimamente se le ve más saludable y feliz. Parece entusiasmado con la vida". Se dice que está recuperando su vida social pero de manera tranquila mientras que ella se ha estado viendo con un agente de bienes raíces. El nuevo hombre de Jolie ha sido descrito como "guapo" y "de aspecto mayor". No es una celebridad.

Angelina Jolie vive en Los Ángeles ya que es donde pasa la mayor parte de su tiempo para atender a los seis niños. A los amigos también les gusta verla feliz. "Angie estaba en muy mal después de su separación de Brad'.

Angelina Jolie y Brad Pitt, en una de sus últimas fotos como pareja. GTRESONLINE

Estas fuentes también señalan que Pitt también ha cambiado pero niegan que haya cualquier posibilidad de reconciliación como se ha hablado. "La gente habla de que se van a reunir de nuevo pero nunca sucederá", agregó la fuente. "Las cosas entre Brad y Angie realmente terminaron mal, y aunque han intentado la terapia con los niños no pueden estar juntos en la misma habitación".

En cuanto a Brad, que estuvo casado con Jennifer Aniston y comprometido con Gwyneth Paltrow, no está saliendo con ninguna mujer famosa. "Las mujeres con las que está saliendo no están en el ojo público", señalan fuentes próximas al actor. "Ha hecho cambios en su vida desde la separación. Ha pasado mucho tiempo en casa muy deprimido por lo que estaba pasando pero en los dos últimos meses ha salido más. Le gusta ir a comer con amigos cercanos ". Esta fuente añade: "Él no está de ninguna manera listo para ponerse en serio con nadie. Invita a sus citas a su casa y nunca se deja ver con mujeres en público. Aunque ha pasado un año y medio todavía siente que es demasiado pronto. Brad está enfocado en el bienestar de sus seis hijos en lugar de su vida amorosa por el momento".