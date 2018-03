Georgina Rodríguez, la española con más seguidores en Instagram

Ni Paula Echevarría, ni Laura Escanes o Blanca Suárez, la española que más seguidores acumula en Instagram es Georgina Rodríguez. La modelo y pareja de Cristiano Ronaldo ha alcanzado los 4,2 millones de fans en esta red social, en la que ha publicado un total de 136 fotografías en menos de tres años.

Rodríguez comenzó a salir con el futbolista en el verano de 2016, aunque no oficializaron su relación hasta enero de 2017, exactamente en la entrega de premios del Balón de Oro en Zúrich. Desde ese momento, la modelo no solo ha visto como aumenta su popularidad en el mundo real, sino que también ha crecido su fama en las redes sociales. De hecho, las primeras instantáneas publicadas por ella en Instagram solo alcanzan los 20.000 me gusta, mientras que la última fotografía que tiene en esta plataforma acumula ya 718.000 y sigue subiendo. Unas cifras que tienen especial mérito sobre todo si se tiene en cuenta que es ella quien administra sus redes sociales, no como Ronaldo que tiene una oficina de expertos que se encargan de manejarlas.

En estos últimos años Rodríguez ha demostrado que sabe gestionar a la perfección su Instagram a base de encontrar el equilibrio entre su privacidad y mostrar su vida cotidiana y la de su familia. Claro ejemplo de esto son las numerosas instantáneas en las que se la puede ver jugando con los hijos del futbolista o haciendo ejercicio, o el hecho de que utilizara una estudiada fotografía para presentar al mundo a Alana Martina, la hija que tiene en común con el delantero del Real Madrid.

Pero no todo es familia en el Instagram de Georgina Rodríguez. La joven que trabajaba en una tienda de moda de la Milla de Oro de Madrid cuando conoció al futbolista dejó su empleo para dedicarse al mundo de la moda, aunque por poco tiempo pues solo unas semanas después se supo que estaba esperando su primer hijo. De hecho, en la primera y única imagen que la novia de Cristiano Ronaldo ha publicado como modelo ya estaba embarazada, aunque apenas se notase su incipiente barriga.