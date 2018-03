Sean Penn reniega del cine y se pasa a la literatura

A Sean Penn se le acabó el amor por la interpretación. Al ganador de dos premios Oscar por sus trabajos en Mystic River (2003) y Mi nombre es Harvey Milk (2008) ser actor ha dejado de interesarle y así lo dice por donde va. “Ya no estoy enamorado de esto”, señaló esta semana el actor de 57 años en una entrevista en la cadena de televisión estadounidense CBS. Y así lo volvió a repetir en otra con el humorista y presentador Stephen Colbert. “Lo mejor que un actor puede traer a la mesa es el juego, la colaboración. Y cada vez se me da peor jugar con otros”, reconoció en cámara.

Sus declaraciones acompañan la gira promocional que está realizando para presentar su nueva pasión, y no se trata de una pareja porque sigue soltero, ya que en este terreno el intérprete y director parece desencantado tras su separación de Charlize Theron, su última compañera sentimental, en 2015. Como dijo a la revista People no es que piense cerrarle las puertas al amor pero cada vez vive más las relaciones “como una transacción”. “No es fácil encontrarte con alguien que mejore tu vida al día siguiente”, resumió.

Su nuevo amor, el que le está haciendo cuestionarse su profesión más conocida hasta ahora, es la literatura, un medio del que ha pasado a formar parte con la presentación de su primera novela Bob Honey Just Do Stuff. La ópera prima del intérprete de The Last Face o Pena de muerte se centra en la figura de Bob Honey, un hombre divorciado y de vuelta de todo, especialista en aguas residuales y también asesino a sueldo. Un libro que incluso antes de su salida a la calle esta semana ha causado polémica por ridiculizar la figura del presidente estadounidense, Donald Trump, fantaseando incluso con su asesinato.

El actor Sean Penn, en Malibú. Cordon Press

El nombre de Penn nunca es ajeno a la polémica. Y su libro –que según confesó en la mencionada entrevista ha escrito a mano o ha dictando porque no se maneja con los ordenadores– no iba a ser menos. El periódico The Washington Post ha recibido la obra con una crítica demoledora en la que asegura que Bob Honey Just Do Stuff es un desastre. “¿En qué está pensando? Las novelas son un portal a la mente del autor –recuerda el diario–. Este es el tercer año que vivimos con el debut de Penn y seguimos sin aclararnos”.

Aunque el libro salió el martes a la venta, Bob Honey Who Just Do Stuff disfrutó de una vida previa como audiolibro que se podía descargar gratuitamente con una grabación que hicieron el propio Penn y Frances McDormand en 2016, durante las elecciones presidenciales estadounidenses. Penn no solo critica a Trump. El autor también ha lanzado comentarios irónicos contra otros movimientos sociales más recientes como la campaña #MeToo en apoyo a las víctimas de los abusos sexuales o de poder y a #BlackLivesMatter, que se solidariza con la minoría negra en contra de la brutalidad policial y los ataques racistas de los que son víctimas. El protagonista de Aquel excitante curso (1982), película que le dio la fama, está preparado para las críticas. “Habrá quien realmente lo disfrute y otros lo detestarán”, aseguró Penn en referencia a su libro. “Lo mismo que digo de mí”, añadió.

Las primeras críticas también han resaltado las supuestas similitudes entre Bob Honey, el protagonista del libro, y el propio Penn y muchos de los personajes que ha hecho suyos a lo largo de su carrera. Especialmente con The Gumnan (2015) película que protagonizó junto a su amigo Javier Bardem y en la que también interpreta a un mercenario. Pero en el caso de Bob Honey Who Just Do Stuff el asesino no utiliza armas de fuego y el tono es más satírico. “Los habrá que lo pillen y los habrá que no”, añadió Penn en su misma entrevista en CBS.

Pese a su desilusión con el cine, el adiós de Penn no tiene de momento nada que ver con otras marchas recientes de la interpretación como la de Daniel Day Lewis. Penn tiene previsto el estreno este año de The Professor and the Madman, un drama que dirige Farhad Safinia y en el que trabaja junto a otra de las estrellas más polémicas de Hollywood, Mel Gibson. En el filme Penn interpreta al cirujano militar William Chester Minor, que fue uno de los que más contribuyó a la redacción del Oxford English Dictionary pese a estar ingresado en un manicomio. El actor también forma parte del reparto de la nueva serie de Beau Willimon, The First. Willimon fue el creador de House of Cards, la ficción que le dio nueva fama a Robin Wright, la exesposa de Penn y durante años su musa.