Disco ICON recomendado: ‘Microshifts’, de Hookworms

Microshifts

Hookworms

(Music As Usual)

Para empezar, estos tipos ya me caen bien porque he leído por ahí que son la banda más gafe del indie actual. Tiene bastante mérito que, tras dos discos que recibieron críticas moderadamente buenas y vendieron razonablemente mal, sean víctimas de un fraude financiero que les deja en la ruina, se pierdan todas sus nuevas canciones (y las viejas) y se les inunde el estudio de grabación y, a pesar de todo, logren editar este disco. Ahora dígame que es lo mejor que han hecho y ya tenemos milagro en Navidad en pleno marzo. A ver, de sus dos largos anteriores, me gustan igual cuatro canciones (entre los dos), por lo que decir que es su mejor largo partiendo de esta premisa sería darles un aprobado. Pero es que este disco es fabuloso. Es algo así como cuando a Primal Scream les dio por el kraut, pero facturado por gente que pide por favor y da las gracias. ¿Entonces nos gustan? Mucho.

