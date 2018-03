Donald Trump Jr. fue un hombre infiel

La semana pasada Donald Trump Jr. y su esposa Vanessa anunciaban su divorcio tras casi 13 años de matrimonio y cinco hijos. Fue ella quien interpuso la demanda. Pero fueron los abogados de ambos quienes corrieron a aclarar que la suya era una separación amistosa y que no habría pleito en los tribunales, sino un acuerdo amistoso. Pero ahora ha salido a la luz que el matrimonio del hijo mayor del presidente de Estados Unidos estaba roto hace mucho tiempo ya que Vanessa Trump descubrió cuando estaba embarazada de su tercer hijo que su marido la engañaba con Aubrey O'Day, exconcursante del programa presentado durante años por Donald Trump padre, Celebrity Apprentice.

ampliar foto La cantante Aubrey O'Day en los Premios de Música iHeartRadio en 2015. gtresonline

Cantante y compositora, O'Day también se ha hecho famosa protagonizando numerosos realities. Entre ellos, la 18ª temporada de la versión británica de Gran Hermano que se emitió en 2016; y la quinta temporada de Celebrity Apprentice emitida en 2011 y durante la cual tuvo una relación de unos meses con Don Trump Jr., que ejercía de juez junto a su padre, según han confirmado Page Six y US Weekly este lunes con numerosas fuentes.

Hay fuentes que señalan que Trump Jr. estuvo a punto de abandonar a Vanessa para empezar una relación formal con O'Day, pero al final su familia le convenció para no hacerlo. Vanessa y él acabarían reconciliándose más adelante con el nacimiento de su tercer hijo, Tristan. Luego llegaron dos más.

ampliar foto Donald Trump Jr. y Vanessa Trump junto a sus cinco hijos en 2016. GTRESONLINE

Hay señales que hablan de la relación entre Trump Jr. y O'Day: una canción compuesta y cantada por O'Day que trata sobre un romance y que se titula DJT [el nombre completo del primogénito de Trump es Donald John Trump Jr.]. En ese tema que abría el álbum Between Two Evils cantaba: "Me odio por quererte; te odio por haber dejado que nuestro amor se muriera". La otra señal es un tuit que O'Day publicó el día de las elecciones cuando Trump fue elegido presidente de Estados Unidos y que la celebridad ya ha borrado: "Mi historia que no conté vale ahora millones".