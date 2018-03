‘César’, el perro al que Juan Martín del Potro dedicó su triunfo en Indian Wells

El triunfo del tenista argentino Juan Martín del Potro en Indian Wells este domingo fue emotivo por partida doble. La Torre, hoy número seis del mundo, se consagró por primera vez en un Masters 1000, después de un año difícil, en el que pasó tres veces por el quirófano y sopesó la retirada con solo 29 años. Tras imponerse ante suizo Roger Federer en la final del torneo, Delpo alzó los brazos y festejó. Se acercó a una de las cámaras de televisión y con un rotulador azul escribió en un nombre que al principio causó confusión. César decía el mensaje que rodeó con un corazón. Era el nombre de su perro, que falleció el pasado febrero.

Del Potro se proclamó este domingo campeón por primera vez en Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada, al superar en la final al suizo Roger Federer por 6-4, 6-7 (8) y 7-6 (2). Tras el triunfo, después de dos horas y 43 minutos de partido, el argentino recordó a su mascota, un terranova que falleció a los 10 años. El nombre del perro, César, quedó plasmado en la lente de la cámara, en lugar de su firma, como es habitual.

Su mascota falleció el pasado febrero, según anunció el tenista en sus redes sociales. "Te voy a extrañar mucho, compañero fiel. Me acompañaste en estos casi 10 años, me esperaste con alegría después de cada viaje, me protegiste, hiciste feliz a una familia entera y hoy te vas a descansar en paz dejando tu huella en mi corazón. Adiós, César", escribió Del Potro en Instagram el pasado 17 de febrero, junto a una foto en la que aparece junto a su mascota.

El mensaje tuvo repercusión en los medios argentinos, que se hicieron eco del gesto. El diario La Nación recordó que el mes en el que murió César Del Potro también terminó una relación de un año con la actriz argentina Jimena Barón y que fue "un combo emocional fuerte" para el tenista, que acudió al psicólogo Juan José Grande, terapeuta del tenista Leonardo Mayer, "para superar la soledad".