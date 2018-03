CARTAS AL DIRECTOR

Recientemente, en Bilbao, se necesitaron 500 ertzainas para garantizar la seguridad y tener bajo control a los hinchas de cierto equipo. Días después en Madrid 1.200 policías fueron necesarios para el mismo fin. El pasado jueves, de nuevo, más ertzainas en Bilbao. ¿Quién paga esto? El Estado no debería pagarlo, según dicen no hay fondos ni para las pensiones. La FIFA, la UEFA y los clubes tienen unos resultados magníficos, no hay más que ver cuánto se gastan en reuniones y fichajes. Deben ser estas organizaciones las que asuman los gastos.— Manuel Sánchez Florido. Almagro (Ciudad Real).

