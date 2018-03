CARTAS AL DIRECTOR

Parece que España es un país cada vez más rico, dicen los expertos. Sin embargo, según diferentes informes, los españoles en su gran mayoría no solo no son cada vez más ricos, sino que la pobreza y la marginación no disminuyen y tienden a consolidarse. ¿Cómo se explica esto? Muy sencillo, está habiendo un reparto de la riqueza basado en la más absoluta inequidad. Una inequidad que se está ensañando particularmente con los más jóvenes y los mayores. Sobre ambos colectivos y a modo de laboratorio sociológico se está consolidando un inquietante futuro. A los primeros, explotándolos laboralmente de forma salvaje, da igual su preparación o cualificación, estableciendo una nueva clase denominada “precariado” que consolida la figura del trabajador que vive por debajo del umbral de la pobreza. En el caso de los mayores, deteriorando su nivel económico en un momento donde su capacidad de reacción es mínima y, de paso, mandar un mensaje de futuro sobre la volatilidad de las pensiones públicas. Un país que apueste por la equidad como estrategia económica no solo es socialmente más justo, sino que además es económicamente más próspero.— Horacio Torvisco. Alcobendas (Madrid).

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.