Lo que tienes que saber antes de adoptar un animal

¿Cuántos metros cuadrados ocupa su vivienda? ¿Dispone de jardín? ¿Tiene hijos? ¿Cómo es su carácter: perfeccionista y ordenado o espontáneo y casual? Con estas, y unas cuantas preguntas más, el Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona (COVB) ha creado un cuestionario online para que cualquiera pueda averiguar si puede hacerse cargo de un animal. Según las respuestas, el programa le aconsejará que acoja un gato siamés, un perro gran danés o que adopte un cactus, si considera que no es apto para convivir con un ser vivo que demanda cuidados y atención.

No todas las personas están preparadas para hacerse cargo de una mascota y, a veces, eligen una que no se adapta a sus posibilidades: perros grandes en pisos pequeños o gatos que se pasan todo el día solos. "La adquisición o adopción compulsivas hace que no nos planteemos qué animal conviene mejor a nuestra situación y después llegan las sorpresas", asegura María Pifarré, portavoz del Colegio Oficial de Veterinarios de Cataluña.

Educación Enseñar pautas a un can favorecerá un ambiente apacible y correcto tanto para el animal como para los humanos con los que convive. Así aprenderá a evitar la ansiedad por separación o los destrozos en casa. “Este proceso puede llegar a durar un mes y sus resultados se mantienen durante toda la vida. Además, no tiene por qué ser caro”, afirma María Pifarré, portavoz del Colegio de veterinarios de Cataluña. El especialista sanitario puede aconsejar a los propietarios qué métodos de adiestramiento son más efectivos o recomendar algún entrenador que nos ayude a convivir en armonía con nuestro amigo peludo.

Una de esas consecuencias es el abandono. Casi 138.000 perros y gatos lo fueron en España en 2016, según el Estudio de Abandono y Adopción 2017, de la Fundación Affinity. También se dejan a su suerte, como resultado de un regalo equivocado o un capricho, aves tropicales y tortugas que colonizan nuestros ecosistemas perjudicando a la fauna autóctona.

"La mayoría de los propietarios que conozco son muy responsables. Cuando me encuentro con cuidados inapropiados suele ser por desconocimiento y por concepciones erróneas extendidas en la sociedad como que las hembras deben criar una vez en la vida o que la educación canina es muy cara”, agrega la veterinaria. Por eso, recomienda, además de hacer el test de Mascotinder, valorar una serie de aspectos, antes de dar el paso definitivo.

ampliar foto Todos los miembros del hogar deben seguir las mismas pautas para el animal no reciba mensajes contradictorios. Kiwoko

¿Qué mascota me conviene?

Cada especie requiere diferentes cuidados y grados de atención. “Los perros precisan de paseos varias veces al día, han de socializar, jugar con compañeros…. Los gatos permanecen en casa la mayor parte del tiempo, por lo que tienen que recibir estimulación mediante juegos para no caer en el sedentarismo. Los roedores, que permanecen enjaulados, necesitan un espacio limpio e interacción, sino se volverán ariscos y ansiosos. Los pájaros, además de limpieza, también requieren enriquecimiento ambiental [objetos por los que trepar] para que no desarrollen estereotipias [repetición de gestos] o acaben arrancándose las plumas”, asegura Pifarré.

Los pájaros y los roedores deben permanecer en un recinto cerrado, aunque es posible dejarlos recorrer la casa de manera controlada siempre que se garantice que no sufrirán ningún daño. En el caso de las aves se recomienda que la jaula sea lo más grande posible y se coloque en un lugar donde no puedan aburrirse. Para los conejos, el mínimo debe ser de 69 centímetros de largo, 47 de ancho y 35 de alto, de acuerdo con la guía para usuarios que ofrece la cadena de tiendas Kiwoko. En el caso de las cobayas este espacio debe tener, como mínimo, 80 centímetros de largo, 40 de ancho y 40 de alto. Su alimentación ha de estar compuesta por heno, fruta y verdura fresca y complementos vitamínicos.

Cuando se opta por un perro o un gato, todos los miembros del hogar deben seguir las mismas pautas para el animal no reciba mensajes contradictorios. Conviene revisar la vivienda para identificar los lugares en los que podría esconderse o hacerse daño y conocer bien las plantas que decoran su hábitat. Algunas pueden ser perjudiciales para su salud. Es vital seguir el calendario de vacunaciones que recomiendan los veterinarios y esperar a que tenga todas las vacunas puestas para, en el caso del perro, sacarlo a la calle. Hasta entonces, hará sus necesidades en empapadores, disponibles en tiendas especializadas. Los gatos necesitan un arenero en un lugar tranquilo al que puedan acceder con facilidad.

Un lecho cómodo es vital para que descansen, aunque acaben optando por los sofás, las camas o, en el caso de los gatos, hasta ordenadores, radiadores y otros lugares calientes. Para los traslados al veterinario, o los viajes largos, conviene hacerse con un transportín. Así se reducirá el nivel de estrés que les produce salir de su hábitat, especialmente a los felinos. “La cama, el transportín, el comedero y el bebedero, el arnés y la correa y los juguetes son los complementos básicos”, apunta Pascual Lledó, del departamento comercial del fabricante y distribuidor de productos para mascotas Grupo Yagu.

Alimentación e higiene

Existen en el mercado piensos y preparados húmedos adaptados a las diferentes necesidades: gatos y perros esterilizados, con problemas de salud como diabetes, para jóvenes, ancianos… Conviene combinar alimento seco con húmedo, que se saborea mejor.

Un champú adecuado y suplementos para la desparasitación y la higiene bucal son necesarios de vez en cuando, también los complementos de malta para evitar que se formen bolas de pelo en su sistema gástrico. “La medicina preventiva mejora la esperanza de vida de las mascotas. Consultemos con nuestro veterinario de confianza ante cualquier duda. Preguntémosle por la esterilización, si es posible hacerla, para evitar patologías y la cría indiscriminada, principal causa de abandono”, asegura Pifarré. La veterinaria añade que es vital identificar mediante el chip a nuestro compañero. “También es importante conocer el censo de animales como control sanitario por si aparece alguna enfermedad que precisa medidas especiales”, comenta. Si van a viajar, puede sacarse el pasaporte europeo para animales de compañía, que le permite circular por la UE y que se obtiene a través de los Colegios de Veterinarios de cada Comunidad Autónoma.