Marta Sánchez y Jordi Évole firman la paz

Después de poner letra al himno de España, no hay nada de lo que Marta Sánchez no sea capaz. La cantante ha conseguido que Jordi Évole le pida disculpas públicamente por asegurar que no pagaba sus impuestos en España, algo que la artista ha desmentido. “Jordi, querido, yo que te admiro mucho he decirte que mi flor favorita son las peonías rosas para que me mandes un ramo por tu metedura de pata. Tributo en España desde que empecé con 19 años a cantar. Jamás en mi vida he tributado en otro sitio que no sea en mi país”, ha asegurado la intérprete de Soy yo en El Hormiguero, donde acudió el miércoles como invitada.

Precisamente fue también en el programa presentado por Pablo Motos donde Évole cargó contra la artista tras la presentación del himno. “Hoy en este país se han manifestado pensionistas reclamando una pensión digna, que han tenido una subida, en el mejor de los casos, de un euro y medio. Una vergüenza. Para mí esos son los patriotas y no Marta Sánchez haciendo la letra de un himno mientras tributa su dinero fuera de España”, dijo el presentador de Salvados el pasado febrero, causando un gran revuelo en las redes sociales ya que la cantante posee una casa Miami, donde ha vivido estos últimos tres años.

Tras la respuesta de Sánchez, Évole no ha dudado en rectificar y le ha pedido perdón a través de Twitter: “Pues marchando unas peonías rosas para @Martisima_SoyYo. Mis disculpas”. La intérprete se ha quedado satisfecha con su mensaje y así se lo ha agradecido también a través de Instagram: “Hoy me voy a la cama aprendiendo una lección de caballerosidad y de buen gusto con tu gesto, Jordi. Te honra este mensaje. Y por supuesto no hace falta que me mandes las flores. Con esto ya me sacaste una sonrisa”.

Unas disculpas que sí ha aceptado la cantante pero no todos sus seguidores, que contraatacaron a Évole en Twitter por haber acusado a Sánchez sin contrastar la información. “¿Y ya está? ¿Nada más que decir sobre el tema? ¿No habías contrastado la información antes de darla en un medio de comunicación? ¿Lo has hecho en más ocasiones?”, "Es muy simple, cuando puede difamar con algún tema que suene a ligeramente españolista, lo hace sin contrastar, siguiendo su ideología. Verás como no confirma su fuente” o “Jordi, la credibilidad debería ser tu mayor preocupación...” han sido algunas respuestas que ha recibido el presentador tras su mensaje.