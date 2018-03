4

Mundo infeliz

Lanzado al estrellato por la revista Granta, aclamado por sus dos primeras novelas —The Wall Street Journal se enamoró de Book of Numbers (2015)— y en la cresta de la ola publicando en Harper’s o The New York Times, Cohen, como lo fueron Foster Wallace con La broma infinita o Jonathan Franzen cuando salió Las correcciones, es una estrella de la ficción norteamericana. Es un cosmopolita que mantiene viva la llama y la comicidad de la narrativa judía norteamericana, que no parece estar obsesionado por mantener viva la gran novela americana y que escribe alígero como el mundo que describe, ese mundo nuestro de obsolescencias planificadas en neveras, domicilios y conciencias, prostituciones morales y patéticas supervivencias revestidas de bienes­tar. Por JAVIER APARICIO MAYDEU