CARTAS AL DIRECTOR

He leído la noticia sobre el plan del Ayuntamiento para la reforma de la Gran Vía y me he quedado espantada. El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible asegura que “el grado de civilización de una ciudad se mide por la altura de sus bordillos”. ¿Considera que Nueva York, París o Londres son ciudades incivilizadas? Madrid no es ciudad para bicicletas: hay demasiadas cuestas; la prueba, pocos ciclistas en carril bici. La gente no va a pasear a la Gran Vía: va a ver escaparates y comprar. Y que aclaren los “planes de movilidad concretos” antes de meterse en faena. Es evidente que 5,7 millones de euros se podrían utilizar en otros menesteres dolorosamente urgentes.— Regina Hervás Dempster. Madrid.

