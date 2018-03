Ashton Kutcher y Mila Kunis no dejarán herencia a sus hijos

Ashton Kutcher y Mila Kunis tienen muy claro cómo educar a sus hijos y no quieren que Wyatt, de 3 años, y Dimitri, de 1, sean unos consentidos. Por ello, la pareja de actores ha revelado que para enseñarles que tienen que labrarse su propio futuro no dejarán herencia a sus descendientes. “No vamos a dejarles nada de dinero. Cuando se acerque el momento, donaremos todo lo que tenemos a causas benéficas”, aseguró el actor en una entrevista con Dax Shepard en el programa Armchair Expert.

“Por supuesto, cuando crezcan y quieran montar un negocio, invertiré en ello siempre que haya un buen plan detrás. Pero no queremos que se abandonen a esperar una herencia”, explicó el intérprete de Sin compromiso. “Esperamos que esto les motive a luchar para tener lo que han tenido o, al menos, a conseguir una parte”, añadió el actor, que está muy comprometido con la protección y seguridad de sus pequeños y en más de una ocasión se ha visto obligado a reclamar a través de las redes sociales que los paparazis no fotografíen a sus hijos.

ampliar foto Ashton Kutcher, Mila Kunis y sus hijos en los Mundiales de Budapest en julio de 2017.

Kutcher y Kunis, de 40 y 34 años, respectivamente, se casaron en 2015 y desde el nacimiento de Wyatt ese mismo año han sido muy constantes en la crianza de los pequeños. Ejemplo de ello es que las pasadas Navidades pidieron a los abuelos de sus hijos que no colmaran de regalos a los niños y solo hubiera un paquete para cada uno, como contó la actriz en otra entrevista. “Ya no valoran lo que es tener un detalle. Solo quieren que les des cosas”, dijo la intérprete de Con derecho a roce.

Con esta decisión de no dejar la fortuna a sus hijos, los actores que se conocieron en la serie Aquellos maravillosos 70 se suman a una lista cada vez mayor de celebridades que optan por lo mismo. Bill Gates, el segundo hombre más rico del mundo según la revista Forbes, lo ha dejado claro en más de una ocasión. “Mis hijos han tenido una educación magnifica y también dinero, así que no hay motivos por los que tengan que ser pobres, todos tienen las herramientas para salir adelante. No les haces ningún favor heredando grandes cantidades de riqueza. Mi fortuna está dedicada a ayudar a los más pobres”, dijo el fundador de Microsoft en una entrevista a Holly Willoughby.

Elton John junto a su pareja y sus hijos. CORDON PRESS

Elton John aseguró en una entrevista a The Mirror que su patrimonio, valorado en más de 200 millones de dólares, no iba a quedar para sus dos hijos. “Estos dos niños tienen una vida increíble. Si quieren más de lo que les ofrezco tendrán que salir y ganárselo por ellos mismos. Eso es darles una lección de vida”, dijo.

Igual que el cocinero Gordon Ramsay que lo hará para “no malcriar” a sus tres hijas; o el presentador y productor Simon Cowell. “Tu legado tiene que ser dar a la gente muchas oportunidades. Si les das tu tiempo y les enseñas, será una gran herencia”, dijo el juez de America’s Got Talent y aseguró que dejará su dinero a organizaciones que trabajen con niños y animales.

El cocinero Gordon Ramsay junto a su esposa y sus tres hijas. CORDON PRESS

El actor Jackie Chan, el millonario empresario Warren Buffet o el cineasta George Lucas son otros famosos que han tomado la misma decisión respecto a sus herederos.