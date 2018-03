1

Arqueología urbana

Del volcán de gustos (arqueología, biología y "cosas antiguas con historia") de Miquel Aparici brotó la vocación de hacer esculturas reutilizando objetos olvidados. Aunque lo de la recolección urbana de cachivaches le viene de muy pequeño: "De niño me paseaba con un imán por la calle para ver que atrapaba", cuenta el artista. "Ahora me emociona igual buscar y encontrar tesoros que la propia construcción de la obra". La última creación de Aparici, también director de arte de 'El Jueves', es un gorila a tamaño natural relleno de bolas de pilates. Pero su trabajo se condensa en los majestuosos animales metálicos que ensambla, como el rinoceronte de la imagen. Como amante de los materiales únicos, a Aparici le emocionan los hallazgos afortunados. Y no maquilla sus capturas. "Intento conservar las piezas que encuentro como están, no disimular las muescas que tengan. Preservar la belleza de lo vivido, de lo usado. Es un amor por los objetos que contienen historias".