Así es el marido por sorpresa de Emily Ratajkowski

Sebastian Bear-McClard dejó el viernes de ser un perfecto desconocido para la mayoría y pasó a en el marido por sorpresa de la modelo y actriz Emily Ratajkowski, quien además es famosa como prescriptora, ya que sus redes sociales no dejan de acumular seguidores y su cuenta de Instragram, por ejemplo, tiene ya 16,6 millones de admiradores.

Con esta audiencia que Sebastian Bear-McClard saliera del anonimato fue cuestión de hacer un simple clic. El que realizó su famosa esposa para subir a su cuenta de Instragram un foto de ambos con un comentario en el que aparecían dos emoticonos de un anillo y en medio de ellos las letras “ny”. La pareja contrajo matrimonio el pasado viernes en el ayuntamiento de Manhattan y ante sólo seis testigos, los actores Josh Ostrovsky y Josh Safdie y cuatro amigas de la modelo.

💍ny💍 Una publicación compartida de Emily Ratajkowski (@emrata) el Feb 23, 2018 at 1:32 PST

Sebastian Bear-McClard, es un actor y productor que ha trabajado en diferentes películas como Good Time (2017) protagonizada por Robert Pattinson, Heaven Knows What (2014) o Still Life (2006). También es socio de la compañía de producción Elara Pictures, donde trabaja con guionistas y productores como Joshua y Ben Safdie.

Emily Ratajkowski y Sebastian Bear-McClard llevan saliendo juntos desde el pasado mes de diciembre y la primera vez que se dejaron ver como pareja fue el pasado día 14 con motivo de la festividad de San Valentín. Ambos han demostrado con su decisión que son dos nuevos personajes a sumar a la lista de quienes quieren mantener su vida personal en el anonimato y que prefieren una boda íntima a una celebración multitudinaria. Lo que sí une a ambos es la claridad de sus sentimientos y la rapidez de decisión, lo que ha llevado a ambos a casarse tras un breve noviazgo.

La modelo acudió a su enlace con un traje pantalón de color mostaza de la firma Zara y un sombrero con velo de rejilla. Y él vestido con una cazadora. Emily Ratajkowski, considerada una de las mujeres más sexis del mundo, había estado ligada sentimentalmente hasta principios del pasado otoño al músico y productor Jeff Magid, con quien mantenía una relación desde 2014. Ratajkowski es además una activista de los derechos de las mujeres y feminista declarada. Una postura que no ve incompatible con estar segura de su cuerpo y mostrarlo cómo y cuando ella quiere. Así lo manifestó en una entrevista en la revista Vanity Fair: “Sin importar o exuberantes que puedan ser nuestros cuerpos, necesitamos tener la libertad como mujeres de escoger cuándo y cómo expresamos nuestra sexualidad”.

Emily Ratajkowsky y Sebastián Bear-McClared en Nueva York, el pasado enero. GTRESONLINE

La misma libertad que reivindicó con una imagen que publicó en sus redes sociales en la que aparecía desnuda de cintura para arriba junto a su amiga Kim Kardashian y que etiquetó bajo el lema “liberada”. Una libertad que defendió con las siguientes palabras: “Somos más que solo nuestros cuerpos, pero eso no significa que tengamos que estar avergonzadas por ellos o por nuestra sexualidad”. Emily Ratajkowski combina su trabajo sobre las pasarelas con el de actriz y como tal ha participado en Perdida junto a Ben Affleck y se encuentra rodando Welcome Home, una película de suspense que protagonizará junto a Aaron Paul, famoso por interpretar el personaje de Jesse Pinkman en la serie Breaking Bad.