Mary Wollstonecraft: la activista a la que marginaron cuando su marido publicitó su supuesta escandalosa vida personal

Quién. La activista feminista Mary Wollstonecraft (Reino Unido, 1759-1797). Cómo fue silenciada. Con su obra 'Vindicación de los derechos de la mujer' (1792), Wollstonecraft estableció las bases del feminismo moderno. En ella argumentó por qué las mujeres no son por naturaleza inferiores al hombre y evidenció que la única razón por la que parecen serlo es porque no recibían la misma educación. Sin embargo, tras su muerte, su marido -el filósofo William Godwin- quiso homenajearla publicando una biografía donde hablaba sin tapujos del estilo de vida que llevó la activista. Esto, a pesar de que no es lo que Godwin pretendía, destrozó la reputación de Wollstonecraft. Durante décadas, hasta que las nuevas corrientes feministas del siglo XX y escritoras como Virginia Woolf la redescubrieron, lo único que se recordó de esta defensora de los derechos de la mujer fue su 'escandalosa' vida personal (mantuvo relaciones extramatrimoniales, tuvo hijos ilegítimos y nunca convivió con su marido) y no todo lo que su obra supuso para el avance la sociedad. En la imagen, un retrato de Mary Wollstonecraft.